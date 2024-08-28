李多慧戴安全帽等紅綠燈被捕獲！他留言求1點：她真的騎很快

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▲李多慧一直很想在台灣騎摩托車，還為此回韓國考駕照，（圖／翻攝自李多慧IG）

來自南韓的啦啦隊女神李多慧自從到台灣發展後，一舉一動都引來關注，為了能在台灣騎摩托車，她在7月初回韓國考駕照，近來真的有人在路上遇到騎著機車等紅綠燈的李多慧，她也對著鏡頭比Ya，看起來非常開心。有網友在Threads上分享一則短片，只見畫面中的女子戴著粉紅色安全帽，穿著灰色外套和牛仔長褲，看起來再普通不過，但仔細一看發現，她竟然是啦啦隊女神李多慧，李多慧發現鏡頭後，也開心揮手打招呼，網友吃驚寫下，「這個是誰？李多慧。」還標記李多慧的帳號。影片曝光後立刻引來大批網友留言，直說李多慧實在太融入台灣生活，「有夠接地氣好可愛」、「超級親民」、「她好厲害，居然還會騎機車。」有人想建議李多慧戴全罩式安全帽比較安全，原PO也同意，並留言說，「各位網友拜託了，她真的騎很快。」李多慧自來台發展後，親民形象一直是她圈粉關鍵，但近來卻有段李多慧利用工作空檔和粉絲互動的影片在網路上流傳，有粉絲想跟她要簽名，但她卻無視對方，直接離開，讓部分網友不諒解，痛批她大頭症，但也有人替李多慧解釋，認為影片中她看起來並沒有注意到該名粉絲，且當天的她非常忙碌沒有時間，而且針對不開放簽名一事，她早已在IG上事先告知。