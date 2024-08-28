北市會計師公會拒查柯P政治獻金　林俊憲：只有朱立倫能救了

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民眾黨主席柯文哲政治獻金案連環爆，至今爭議持續延燒，對此民眾黨日前盼透過北市會計師公會協助查核，對方則以無人有意願為由拒絕接任。對此民進黨立委林俊憲今（28）日表示，連公會都不敢接的爛帳，到底有多可怕？酸明眼人的看得出來，要是誰接了誰就是下一個端木正，誰要淌這個渾水？而接下來該怎麼辦，「只有政壇最知名的精算大師朱主席才能救你們！」民眾黨爆發假帳疑雲至今風波未平息，欲找第三方單位台北市會計師公會協助查帳，對此台北市會計師公會今發出聲明表示，昨已回函民眾黨，說明依照會員輪辦案件辦法規定，徵詢5位會員，均未獲有意願接任查核柯文哲政治獻金專戶帳戶案件「無人接任」回絕。林俊憲說，連公會都不敢接的爛帳，到底有多可怕？柯文哲的政治爛帳，明眼人都看得出來，這就是想拉局外人來背書，按照民眾黨過去的紀錄，誰要是接了，誰就是下一個端木正，誰要淌這個渾水？林俊憲表示，民眾黨與柯文哲接下來該怎麼辦？早就很多人說過了，「只有政壇最知名的精算大師朱主席才能救你們！」