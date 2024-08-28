竹科突變超塞！通勤族全有感：害人遲到　行車紀錄器「怒揪元兇」

新竹科學園區是台灣重要科技中心之一，每日通勤時間都有大量上班族出沒。然而，近日有許多民眾抱怨，園區內的交通路況自週一開始有明顯轉變，比對行車記錄器，疑似是紅綠燈號誌的秒數遭調整，導致上班通勤時間整整多出10至20分鐘，忍不住抱怨：「改個燈號多塞了10分鐘真的很扯！」
一名網友昨（27）在Dcard貼文，他以「新竹科學園區本週似乎特別塞車」為題，表示上週五交通狀況還如常，但本週開始就大塞車，比起往常還晚20分鐘到公司，「比對行車記錄器看紅綠燈秒數，應該是不一樣有改」，讓他好奇大家是否也有感？
貼文一出，不少竹科用路人點頭直呼，「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛，到底哪個天才改的，上班時間暴增10分鐘」、「時間有改沒錯，原本住的地方到公司騎機車，只要停一次比較久的紅燈，後面綠燈都會一路到公司，這禮拜多停了好幾次紅燈，原本固定8分鐘路程變成11分鐘」、「改個燈號多塞了10分鐘真的很扯」。
也有人26日在PTT發文喊「今天竹科的紅綠燈跟平時上班日不太一樣？」透露介壽路與力行路交會路口，介壽路紅綠燈秒數比以前短一點，「其他塞住的地方明顯跟上禮拜不太一樣。」留言處也有許多網友附和，介壽路之後的紅綠燈似乎都有調整，「差了大概10秒」，時間差相當有感，若想申訴可以向新竹園區科管局交通科反應。
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貼文一出，不少竹科用路人點頭直呼，「雙園到園區三路的紅綠燈改了，塞爛，到底哪個天才改的，上班時間暴增10分鐘」、「時間有改沒錯，原本住的地方到公司騎機車，只要停一次比較久的紅燈，後面綠燈都會一路到公司，這禮拜多停了好幾次紅燈，原本固定8分鐘路程變成11分鐘」、「改個燈號多塞了10分鐘真的很扯」。
也有人26日在PTT發文喊「今天竹科的紅綠燈跟平時上班日不太一樣？」透露介壽路與力行路交會路口，介壽路紅綠燈秒數比以前短一點，「其他塞住的地方明顯跟上禮拜不太一樣。」留言處也有許多網友附和，介壽路之後的紅綠燈似乎都有調整，「差了大概10秒」，時間差相當有感，若想申訴可以向新竹園區科管局交通科反應。