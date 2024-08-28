統一獅新人選秀8位全數簽約！張宥謙是未來希望　簽約金高達410萬

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中華職棒今年季中選秀，統一獅首輪選中旅外歸國內野手陳聖平，而第二輪以後分別選進張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、髙塩将樹、李軍及陳維祥，除首輪陳聖平簽下 2.5年複數年約外，其他新秀選手均完成簽約加盟。第二輪：張宥謙 簽約金410萬，激勵獎金100萬第三輪：鍾允華 簽約金310萬，激勵獎金80萬第四輪：全紹凱 簽約金240萬，激勵獎金50萬第五輪：林易霆 簽約金210萬，激勵獎金40萬第六輪：髙塩将樹 簽約金110萬，激勵獎金40萬第七輪：李軍 簽約金85萬，激勵獎金50萬第八輪：陳維祥 簽約金45萬，激勵獎金30萬目前張宥謙及全紹凱於 18U中華隊進行集訓外，其他所有選手均已完成簽約報到，正式投入獅隊二軍訓練，期待新秀選手透過職棒訓練與賽事自我成長，爭取一軍出賽機會。