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統一獅新人選秀8位全數簽約！張宥謙是未來希望　簽約金高達410萬

記者吳政紘/綜合報導

▲玉里高中張宥謙將是選秀會上大黑馬，他最快球速可飆到149公里。（圖／啟程國際行銷提供）
▲玉里高中張宥謙將是選秀會上大黑馬，他最快球速可飆到149公里。（圖／啟程國際行銷提供）
中華職棒今年季中選秀，統一獅首輪選中旅外歸國內野手陳聖平，而第二輪以後分別選進張宥謙、鍾允華、全紹凱、林易霆、髙塩将樹、李軍及陳維祥，除首輪陳聖平簽下 2.5年複數年約外，其他新秀選手均完成簽約加盟。

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統一獅新秀加盟簽約金及激勵獎金如下：

第二輪：張宥謙 簽約金410萬，激勵獎金100萬

第三輪：鍾允華 簽約金310萬，激勵獎金80萬

第四輪：全紹凱 簽約金240萬，激勵獎金50萬

第五輪：林易霆 簽約金210萬，激勵獎金40萬

第六輪：髙塩将樹 簽約金110萬，激勵獎金40萬

第七輪：李軍 簽約金85萬，激勵獎金50萬

第八輪：陳維祥 簽約金45萬，激勵獎金30萬

目前張宥謙及全紹凱於 18U中華隊進行集訓外，其他所有選手均已完成簽約報到，正式投入獅隊二軍訓練，期待新秀選手透過職棒訓練與賽事自我成長，爭取一軍出賽機會。


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