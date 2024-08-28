想跟許光漢還是柯震東交往？第三種答案出乎意料　脆友：唯一支持

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▲柯震東（後排中）、許光漢（前）都是目前線上搶手的一線男演員。（圖／柯震東IG）

柯震東早許光漢2年入行，兩人同年齡也算同期演員中，外型和演技兼具的當紅小生，成名代表作也都是青春校園題材，近日有網友發文問兩位男神「會比較想和誰交往」，雙帥的人氣勢均力敵，不過也有一票人選擇第三個答案，「建議他們在一起，好嗎？」一名網友在Threads好奇發文：「柯震東、許光漢會比較想和誰交往？」並附上兩名候選人的帥照，貼文一發出，吸引近千人參與討論，瀏覽次數累計39萬，不少人選擇柯震東，「抱歉！柯震東永遠是首選」、「當然是柯啊！喜歡長相叛逆感的男生」、「柯！有趣的靈魂」、「柯震東，不覊的男人最讓人心動」、「凱凱！完美男友」、「他手上有RM欸...（851萬RICHARD MILLE名錶）」、「柯震東，看起來比較有性張力！」也有許多網友幻想嫁給許光漢，「去當兵那個」、「當然是許光漢，年輕又陽光，整天看都不會膩」、「想都不用想絕對是光漢老公」、「猶豫多1秒是對許光漢的不尊重」，還有人分析，「許光漢看起來顧家好男人」、「柯震東很帥但是可以拿來玩一玩就好， 許光漢跟他交往會想認真，而且會想跟他穩定走下去」，也有「柯震東老公，許光漢男朋友」、「許光漢正宮，柯震東小三」、「姑姑都要」等「小孩子才選擇」的答案。有趣的是還有一派網友有不同想法，「比較想看他們兩個交往」、「想想可以欸！白皮清冷攻+黑皮健氣受！有沒有人找他們拍一部BL先」、「會比較希望他倆交往」、「我在柯震東和許光漢中間選擇成全他們」、「唯一支持！」