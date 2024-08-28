期間限定！中華郵政推出「中秋節勞軍包裹優惠活動」郵資享8折

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中秋節即將到來，為了對堅守崗位守護國家的國軍表達崇高敬意，中華郵政公司今（28）日宣布明日起到9/6間舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，期間寄往金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區的包裹，郵資按8折優待。中華郵政公司表示，為表達對戍守金門、馬祖、東引、烏坵、南沙群島及東沙群島等地區國軍將士的崇高敬意，自8/29到9/6間舉辦中秋節勞軍包裹優惠活動，凡是寄往上述地區的國軍將士衣服、日用品及不易腐壞食品等包裹，除報值費等特種資費外，其餘郵資按8折優待。不過，中華郵政公司指出，若以便利箱/袋、i郵箱取件、自郵領件、存局候領及單點多件等方式交寄者，則不再享本優惠折扣。此外，也提醒民眾交寄時，儘量利用郵政紙箱或自備紙箱妥為封裝，其堅韌程度安全無虞者方可交寄。包裹封面請用不褪色簽字筆寫明收件人服務地區的特種信箱號碼，郵遞區號及收件人姓名，如屬食品包裹，並請在封面註明「食品」字樣，以便郵局特別留意處理。