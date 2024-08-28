京華城案威京遭搜索！沈慶京爆「柯P沒要紅包」：某官員曾來要過

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柯文哲「京華城」圖利案今（28）日有最新進度，檢方搜索威京集團總部等處，傳喚威京集團主席沈慶京。稍早，威京集團發布聲明稿，沈慶京強調：「我從不送官員紅包，柯P也從來沒要過紅包，反倒當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，我立刻拒絕。」台北地檢署指揮廉政署指揮偵辦，民眾黨主席柯文哲在北市長任內的京華城等案被控圖利，日前已經約談前台北市副市長彭振聲等40名官員、都委會委員等，今上午廉檢上午兵分43路搜索威京集團辦公室、負責人住處，並約談集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇到案，有消息指出沈慶京人在國外，不過檢廉掌握他回國時間，今天清晨前往住家逮人，傳出沈慶京一度想逃跑，不過仍被帶回，目前由相關人員訊問中，預計稍晚移送北檢複訊。今日下午，威京集團發布沈慶京聲明稿，開頭強調「我從年輕到現在，從來沒有跟官員妥協或送過紅包，正因為不妥協不送紅包，到今天京華城才會黑鍋揹這麼大，吃了這麼多的虧，大家還以為我晚節不保。我從不送官員紅包，就更不可能送柯P紅包，他那種人，怎麼可能有辦法談條件，看就知道！何況京華城容積是依法令申請而且有道理的，為什麼要送紅包？」沈慶京指出，柯P也從來沒要過紅包，反而是當時柯市府一位官員透過他人來明示要過，「我立刻拒絕，導致京華城申請容積不斷遭到報復。」