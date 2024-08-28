2NE1演唱會倒數！朴春緊急減肥　曬最新自拍「瘋狂甩肉」嚇壞粉絲

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▲自從2NE1解散後，朴春由於藥物因素時常暴飲暴食，體重最重的時候連粉絲都認不出來，令外界相當憂心她的身體狀況。（圖／pann）

▲朴春今日PO出的合照中相較以往瘦了超多，認真練習的同時，她也積極管理體型。（圖／newharoobompark IG）

▲2NE1一宣布首爾開唱吸引超過40萬名粉絲一起搶票。（圖／_minzy_mz IG ）

由朴春、朴山多拉、李彩麟（CL）、孔旻智（Minzy）組成的南韓女團始祖2NE1，於上月21日驚喜宣布即將重組歡慶出道15週年，準備於10月5、6日在首爾連唱兩天。距離開唱不到2個月，成員們紛紛重拾偶像包袱，加緊訓練唱跳、維持身材，其中，解散後身材一直較為豐滿的成員朴春，更努力加緊甩肉，她今（28）日在社群平台中也曬出最新近照，瘦了不少，讓許多粉絲也忍不住狂讚：「我們女王姊姊真的回來了！」今日半夜，朴春在IG曬出與2NE1成員成員們的合照，掌鏡的她對著鏡頭微笑眨眼，其他3位團員也圍著她開心燦笑，做出各種POSE，氣氛看起來相當歡樂融洽。不過，最令粉絲震驚的便是朴春的身材變化超大，不只手臂瘦了很多，連臉型也慢慢瘦回小Ｖ臉，朴春在認真練習的同時也積極管理身材健康。其實，朴春患有ADD（注意力缺失綜合症），因此情緒起伏相當嚴重，時常需要靠藥品來緩解壓力，而針對朴春健康的藥物副作用恰好是食慾大增，在惡性循環下，她的體重也跟著直線上漲。團體解散後，她的身材問題更加明顯，時常暴胖暴瘦，也令粉絲相當憂心她的身體狀況，不過今年以來朴春似乎是在慢慢變瘦，不同於以往立即見效的減肥模式，似乎是採取健康減肥法，也讓粉絲稍稍放心了。感情超好的2NE1在解散後各自發展演藝事業，彼此間也會互相幫對方宣傳新歌。今年10月4人時隔10年再開巡迴演出，經紀公司YG娛樂努力預熱宣傳外，連成員們都相當期待，孔旻智把演唱會的宣傳照攝成個人IG的置頂貼文外，還PO出不少4人合照，朴山多拉也把IG頭像換成團體照片，足見2NE1即使時隔多年，感情依舊深厚。