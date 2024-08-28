百萬YTR遊新疆大外宣？黃捷：能否別輕易說很安全、很美好

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網紅「波特王」過去爆料中國將邀請台灣網紅前往旅遊拍片，近日有網友提到有第二波網紅受邀到新疆，對此波特王證實此事，稱影片會陸續上架，並強調「新疆人很友善、新疆很安全」，讓擁有百萬訂閱的「欸你這週要幹嘛」去新疆旅遊遭點名。對此民進黨立委黃捷表示，自己過去為聲援新疆，辦過展覽、開記者會與講座，更有女性受害者現身說法，她不會忘記哪場記者會有多令人痛心，並非剝奪每個人旅遊與創作的自由，但能否別輕易說出「新疆很安全、很美好」？對於波特王證實將有第二波網紅受邀赴新疆拍片，並將強調「新疆人很友善、新疆很安全」。對此黃捷說，為聲援新疆，自己辦過展覽、開記者會與講座，希望讓更多台灣人了解維吾爾受迫真相。當時有位維吾爾族的女性受害者，特別來到台灣，現身訴說新疆集中營的遭遇，「我不會忘記，那場記者會多令人痛心」。黃捷表示，並非要剝奪每個人旅遊與創作的自由，但能否不要那麼輕易的說出「新疆很安全、很美好」？生而為人有了解更多的權利，再來做選擇。黃捷引述5年前的記者會上受害者自白，古力巴哈不禁潸然淚下稱「自被拘留的那天，他們在我的腳上放上5公斤的腳鐐。有時他們給我們戴上頭套，不知道被帶去哪，進行24小時的審訊。過程中沒有水喝，好幾次我在過程中暈倒，而有些姊妹被帶去審訊後再也沒有回來」。「每個禮拜他們要我們吞下兩片藥，每個月打一次針，但我們不知道這是甚麼藥，為什麼要打針。只要提出疑問，就會加重我們的罪名，遭到更嚴峻的對待」。「女性的月事都停止了，因為他們餵食停經的藥物。吃了藥後我們的身體出現各種異狀，但他們不會帶我們就醫」，回憶被審訊的過程，「我進去第3個月才接受審問，他們問了我許多問題，我都回答不知道，否認這些指控，但他們強制要我簽名」，「我告訴他們我看不懂這些文件，若能翻譯成俄語，我看完可以再簽名」。由於古力巴哈堅持不簽名，她便從審訊室被帶到一群男人所在的房間裡，被迫觀看婦女被強暴、輪姦。古力巴哈悲痛的表示，「他們用這樣的方式，強迫我們接受被網羅的罪名」。「每個禮拜我們會被『換房間』，我們發現有些人不曾再看見，有些新面孔出現。過去認識的人漸漸消失，我們不知道他們去了哪裡」。古力巴哈說道，每2個月會被帶去體檢，被收集一切的資料。「上樓梯時我們透過頭套下緣可以窺見非常多的白色大巴士，如果每輛車50至60人，那我可以想像到我們身處的監獄有多龐大」。在家人的營救下，古力巴哈終於在2018年底成功逃離再教育營。儘管她目前已接受他國庇護，但仍無法逃脫被中國特務監控的生活，充滿恐懼；但她認為自己有責任告訴世人再教育營的真相，為受害者發聲。「當我想到再教育營裡的人們，我就難以下嚥。古力巴哈說道，「經歷過那樣的折磨，我怎能保持沉默？」