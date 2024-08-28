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中職／拒絕空氣！台鋼選秀6名好手全部簽約　黃子豪簽約金460萬元

記者廖聿偉/綜合報導

▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭，成為中職最後一位，上半季出賽的季中選秀球員。（圖／台鋼提供）
▲台鋼雄鷹選秀榜眼吳念庭，成為中職最後一位，上半季出賽的季中選秀球員。（圖／台鋼提供）
台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，當中3名投手、3名內野手，包含已經累積32場出賽的首輪吳念庭在內，6人全數完成簽約，為台鋼雄鷹再添戰力。

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台鋼雄鷹在季中選秀首輪指名內野手吳念庭，隔天火速完成簽約、30日舉辦加盟儀式，合約為3.5年複數約，總值包含激勵獎金在內為3,600萬元，7月1日迎來初登場，代打上陣中職生涯首打席敲出首安。

▲三輪指名內野手宋柏翰以簽約金350萬元、月薪8萬元，確定加盟台鋼雄鷹。（圖／台鋼球團提供）
▲三輪指名內野手宋柏翰以簽約金350萬元、月薪8萬元，確定加盟台鋼雄鷹。（圖／台鋼球團提供）
第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。

宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。

輪次

 選手

 背號

 簽約金

 月薪
第一輪

 吳念庭IF

 67



第二輪

 黃子豪P

 85

 460萬元

 9萬元
第三輪

 宋柏翰IF

 64

 350萬元

 8萬元
第四輪

 曾昱磬IF

 44

 270萬元

 9萬元
第五輪

 陳重光P

 90

 180萬元

 9萬元
第六輪

 方郁淮P

 57

 170萬元

 9萬元

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