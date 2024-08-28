中職／拒絕空氣！台鋼選秀6名好手全部簽約　黃子豪簽約金460萬元

台鋼雄鷹在2024中華職棒新人球員選拔會選進6名好手，當中3名投手、3名內野手，包含已經累積32場出賽的首輪吳念庭在內，6人全數完成簽約，為台鋼雄鷹再添戰力。
台鋼雄鷹在季中選秀首輪指名內野手吳念庭，隔天火速完成簽約、30日舉辦加盟儀式，合約為3.5年複數約，總值包含激勵獎金在內為3,600萬元，7月1日迎來初登場，代打上陣中職生涯首打席敲出首安。
第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。
宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。
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第二輪指名投手黃子豪簽約金460萬元、月薪9萬元，第三輪指名內野手宋柏翰簽約金350萬元、月薪8萬元，第四輪指名內野手曾昱磬簽約金270萬元、月薪9萬元，第五輪指名投手陳重光簽約金180萬元、月薪9萬元，第六輪指名投手方郁淮簽約金170萬元、月薪9萬元。
宋柏翰、陳重光、方郁淮已經報到、隨隊訓練，黃子豪、曾昱磬目前在U23中華隊，備戰9月在中國舉行的第五屆U23世界盃棒球賽。
| 輪次
| 選手
| 背號
| 簽約金
| 月薪
| 第一輪
| 吳念庭IF
| 67
| ―
| ―
| 第二輪
| 黃子豪P
| 85
| 460萬元
| 9萬元
| 第三輪
| 宋柏翰IF
| 64
| 350萬元
| 8萬元
| 第四輪
| 曾昱磬IF
| 44
| 270萬元
| 9萬元
| 第五輪
| 陳重光P
| 90
| 180萬元
| 9萬元
| 第六輪
| 方郁淮P
| 57
| 170萬元
| 9萬元