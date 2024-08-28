萬芳《五月雪》觸碰禁忌上映遭大改！將一刀未剪登世界民族電影節

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▲《天馬茶房》由柏林影展最佳導演林正盛執導，林強（右）、蕭淑慎演出。（圖／海鵬）

今年適逢台灣接軌國際400年，由文化部蒙藏文化中心主辦的「2024世界民族電影節」，除將建城400年的台南首度加入放映地點，更推出「時代接軌—和平追想曲」單元，選映來自拉丁美洲、台灣、俄羅斯及馬來西亞的4部歷史電影。其中萬芳主演的《五月雪》觸碰「513暴動事件」，在馬來西亞上映時遭修剪、消音及馬賽克處理共27處，並以「限制級」上映，這次將以「普遍級」完整放映。世界民族電影節今年推出「時代接軌—和平追想曲」單元，選映這4部歷史電影，時空分別落在1901（智利）、1938（俄羅斯）、1947（台灣）和1969（馬來西亞）。首先是描述1901年，西班牙殖民智利火地島時，僱用英、美傭兵征殺當地牧羊原住民血淚史的《血色之路》，直探文明征服者的野蠻之心，勇奪坎城影展費比西獎。再來是回溯1938年列寧格勒，蘇聯特工一夜之間淪為被肅清對象的「紅色恐怖」電影《大尉叛逃記》，該片以神祕驚悚的影像回望史達林政權下最黑暗的時期，講述了共產主義制度的恐怖，以及人類之於和平的嚮往與追求。值得一提的是，獲選1999年坎城影展「一種注目」，以「228事件」發生地點為片名的電影《天馬茶房》，這次將在「2024世界民族電影節」作數位修復版放映。該片描述1947年日治時代結束、中華民國接管台灣時的混沌時局，在台北大稻埕的咖啡店「天馬茶房」發生的一段愛情故事。《天馬茶房》由柏林影展最佳導演林正盛執導，林強、蕭淑慎、陳淑芳、戴立忍、龍劭華等擔綱演出，曾獲金馬獎最佳電影歌曲獎、亞太影展最佳電影配樂大獎，並代表台灣角逐奧斯卡最佳外語片。該片也是前總統李登輝、蔡英文力推了解「228事件」必看的3部電影之一。而近來在馬來西亞上映、掀起熱烈討論，描述1969年「513暴動」血濺吉隆坡、至今沉冤待雪的史詩電影《五月雪》，也會在「2024世界民族電影節」完整放映。片中描述的「513事件」迄今仍被馬來西亞官方視為禁忌，由於該起事件也成為馬國的政治分水嶺，國家檔案局甚至尚未公開相關檔案。