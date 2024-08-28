川普不妙了？最新民調曝經濟與犯罪議題優勢不再　賀錦麗急起直追

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▲賀錦麗陣營來勢洶洶，在全國民調上以些微優勢超車川普。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統大選即將進入最後衝刺階段，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）即將於9月10日在電視辯論上交鋒，屆時辯論表現如何可能會直接影響選戰走勢。而路透／易普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，川普之前在經濟與犯罪議題上的領先優勢正在消失，說明賀錦麗陣營來勢洶洶。根據《路透社》報導，在經濟就業議題上，有43％登記選民更喜歡川普，領先賀錦麗的40％，考慮到民調誤差範圍為4個百分點，川普的領先優勢並不具備顯著意義。重要的是，7月下旬同份民調的結果，當時川普在經濟就業議題擁有11個百分點的優勢，如今已大幅減少。在犯罪和腐敗議題上，川普與賀錦麗的支持度都是40％，而在7月的民調中，川普以5個百分點領先，與經濟就業議題相同，呈現出賀錦麗急起直追的態勢。民調顯示，有26％的登記選民認為經濟就業是這次選戰最重要的議題，而22％的人認為最重要的議題是政治極端主義和對民主的威脅，13％的人則認為是移民。在極端主義議題上，賀錦麗獲得42％的支持度，勝過川普的36％。而在移民議題上，川普則以45％的支持度領先賀錦麗的37％。而在個人好感與負面觀感方面，賀錦麗有47％的好感度以及52％的負面觀感，川普則是39％的好感度以及59％的負面觀感，兩人好感度均未過半，但賀錦麗在觀感方面還是優於川普。《路透社》報導指出，賀錦麗目前在全國民調擁有微弱領先優勢，但隨著獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣布暫停競選並改而支持川普，小羅勃甘迺迪於7月民調中仍擁有近8％支持度，這會對選戰帶來多大的影響，仍待觀察。路透／易普索這項最新民調於8月23日至25日進行調查，收集了全美1028名成年人的意見，其中包含902名登記選民。