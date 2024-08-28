快訊／下班注意！11縣市「大雨特報」小心強陣風　雨勢入夜才趨緩

中央氣象署發布「大雨特報」，今（28）日白天各地陽光普照，天氣相當悶熱，不過傍晚對流雲系發展旺盛、水氣漸漸變多，山區下起明顯雨勢、時不時伴隨雷聲，甚至波及平地，提醒民眾，雷陣雨又急又快，不到幾秒就會讓人變成落湯雞，適逢下班時間，務必特別留意劇烈天氣、攜帶雨具。
⚠️大雨特報警戒範圍
🟡大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
趙竑提醒，今天晚上，北邊低壓帶的水氣會愈來愈多，台灣西半部要留意短暫陣雨，明後兩天（8/29、8/30）水氣最多，清晨西半部有些許降雨，午後降雨範圍會擴大，全台都有機會下雨，且出現局部性大雨；週末水氣減少，雨勢趨緩，午後雷陣雨主要集中在山區。
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🟡大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區
趙竑提醒，今天晚上，北邊低壓帶的水氣會愈來愈多，台灣西半部要留意短暫陣雨，明後兩天（8/29、8/30）水氣最多，清晨西半部有些許降雨，午後降雨範圍會擴大，全台都有機會下雨，且出現局部性大雨；週末水氣減少，雨勢趨緩，午後雷陣雨主要集中在山區。