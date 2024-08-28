免飛出國！7-11推星宇航空「全新6款飛機餐」　港式凍檸茶28元

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▲慶祝星宇航空開通香港航線，也特別推出完美再現地道港味的立頓港式凍檸茶。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲（圖／記者鍾怡婷攝）

▲星宇航空 x SNOOPY 中秋限定聯名「星探遨遊禮盒」。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

▲SNOOPY、查理布朗、露西、佩蒂分別代表四地風味，從品嚐點心就能用味覺感受旅遊的樂趣。（圖／SUNFRIEND MOUTH提供）

不用飛出國！7-11再度攜手星宇航空推出「6款精品級飛機餐」，包括炙燒雞腿丼、牛排飯糰通通吃得到，為了慶祝星宇航空開通香港航線，也獨家推出聯名款「立頓港式凍檸茶」，即起至10月1日前，單瓶嚐鮮價30元、2瓶只要55元，相當於28元開喝。星宇航空迷也別錯過SUNFRIEND MOUTH的聯名中秋禮盒，一次可以品嚐到4款點心、1款茶粉，還附贈搭機必備的皮革護照套。7-11自2020年起便與星宇航空從鮮食、聯名主題店、咖啡杯到全店集點合作無數，近期為慶祝星宇航空開通香港航線，也特別推出完美再現地道港味的立頓港式凍檸茶，即起至10月1日前，單瓶嚐鮮價30元、2瓶只要55元。還有星宇航空與頂級燒肉品牌「胡同燒肉」聯名餐點，「胡同炭火牛小排飯糰」、「胡同燒肉炭烤雞腿肉串」，深受年輕族群喜愛的「美式爆汁熱狗堡」。主食的部分，則有星宇航空耳熟能詳的餐飲合作品牌，米其林一星推薦的「とり喜」分店「台北鳥喜 produced by TORIKI」，特別監製的「台北鳥喜炙燒雞腿丼」，以及選用日本咖哩第一大品牌「HOUSE咖哩醬」與濃郁可口的培根白醬，搭配酥脆的厚切炸雞排的「雙醬雞排咖哩飯」，豐富的精品級飛機餐，無需登機、就近到超商門市即可享用。此外，星宇航空與《花生漫畫》聯名 SNOOPY 主題航班推出後，便廣受乘客喜愛，因應中秋節即將到來，也將與SUNFRIEND MOUTH合作推出「PEANUTS X STARLUX 星探遨遊禮盒」，以美味護照為概念，打開就猶如跟著星宇航空飛向世界。打開禮盒可以看到四個主要角色環遊航點，SNOOPY 背景在台灣、查理布朗飛往香港、露西遨遊泰國、佩蒂則是到了日本遊玩，並將當地代表風味做成四款美味小點心，還可搭配禮盒內的迷你茶粉現泡錫蘭紅茶一同享用解膩是最佳品嚐方式。SNOOPY款是層次感十足的「紅烏龍茶風味千金酥」；查理布朗款將港式奶茶風味融入製成厚實的「焦糖拿鐵風味脆脆捲捲」；露西款把必喝泰式奶茶做成方塊狀糕點「泰式奶茶風味QQ酥」；佩蒂款在酥脆的抹茶蛋捲中夾入紅豆可可醬餡，把和菓子味道重新詮釋成「抹茶紅豆風味醬心蛋捲」。不只用味覺環遊世界，禮盒內附的烙印聯名史努比徽章設計的「皮革護照套」，也將在未來陪伴著您每一趟旅行，親自到各地吃遍美食。中秋限定禮盒於SUNFRIEND MOUTH 官網即日起開放預購，每盒售價1580元，星宇航空及《花生漫畫》粉絲千萬別錯過啦！