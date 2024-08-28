挨批機車傷亡數去年全國第一　中市府：人多、車多、捷運少

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民進黨台中市議員陳淑華今天質詢時指出，去年台中市交通事故、行人死傷、自行車死傷、機車死傷人數均為全台之冠；今年1到5月繼續蟬連，凸顯台中市交通非常不安全。台中市交通局則指出，台中市人口數六都第二，去年機車突破300萬輛，全市卻僅一條捷運營運，在經濟活動頻繁、高交通曝光量下，交通事故增加幅度相對較高。陳淑華指出，根據審計報告，台中交通「肉包鐵」，市政府對於交通亂象改善無方，交通弱勢的行人、機車、自行車是最危險的族群。道安網資料顯示，去年交通事故包括行人死傷、自行車死傷、機車死傷人數都是全台之冠；今年上半年3項紀錄繼續蟬連，1到5月行人死亡達24人。交通局分析台中市道路交通事故上升原因，包括用路人不熟悉交安法規、人口數持續成長、機動車輛數持續增加等。截至去年底，台中市機動車輛數已達302萬1,832輛，為全台第3多；總人口數284萬5,909人，為全台第2多，各項經濟活動頻繁，卻僅一條捷運綠線營運，在交通事故與交通曝光量成正比的情況下，事故相對增加幅度較高。依據交通部道安資訊平台統計，台中市今年1月至5月交通事故死亡人數，已較去年同期減少26人（-18.1%），正逐漸改善中。