(G)I-DLE嗨唱容祖兒代表作！本尊台下應援　皇后娘娘蔡少芬也來了

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▲演員蔡少芬（左圖左）、歌手容祖兒（左圖中、右圖）、模特兒陳法蓉（左圖右）受邀觀看(G)I-DLE的演出，在壓軸曲目時，(G)I-DLE還演唱了容祖兒的代表作〈我的驕傲〉（圖／蔡少芬、容祖兒 微博）

▲蔡少芬忍不住狂誇雨琦越來越美，還大讚只要看到(G)I-DLE就好興奮，笑說下次想當(G)I-DLE的伴舞。（圖／蔡少芬 微博）

▲熱情的雨琦喊話蔡少芬，下次請多教教她粵語。（圖／蔡少芬 微博）

韓國當紅女團 (G)I-DLE今年再次展開世界巡演《iDOL》，近日在香港連唱3天的(G)I-DLE還邀請到了香港歌后容祖兒與飾演《甄嬛傳》中的皇后娘娘蔡少芬前來觀看演唱會，讓韓國、香港的粉絲都超驚喜，沒想到居然能看到這樣的「夢幻聯動」。容祖兒、蔡少芬、宋雨琦3人在社群平台上有愛的互動更也令外界相當吃驚，沒想到長年身處韓國的雨琦跟兩位大前輩感情這麼好。(G)I-DLE的中國籍成員宋雨琦，跟著團體一起唱回香港時，熱情的邀請了歌手容祖兒和演員蔡少芬來參與演唱會，在選擇演唱會的壓軸曲目時，(G)I-DLE也很應景的選了粵語歌曲，演唱容祖兒的代表作〈我的驕傲〉。在開唱前，雨琦還特別感謝原唱的到來，讓令容祖兒超感動。雖然同為歌手，但鮮少參加KPOP演唱會的容祖兒也拿起手燈在台下嗨搖熱唱，用力大聲的應援。演唱會結束後，她還分別在IG、微博上認證感謝雨琦的邀請，而雨琦也幽默回覆喊話，下次換自己去聽祖兒姐的表演。曾與宋雨琦一起出演過綜藝《請吃飯的姐姐》的蔡少芬更捧場，一口氣去了兩天，蔡少芬不只曬出了與(G)I-DLE成員、模特兒陳法蓉的合照，還狂誇雨琦越來越美，大讚只要看到(G)I-DLE就好興奮，有種也想上台跳舞的衝動，還笑說下次想當(G)I-DLE的伴舞，作為團體中交際王的雨琦秒回，歡迎蔡少芬一起加入，不太會講粵語的她也準備向蔡少芬「拜師」學習一下。兩人出乎意料的親近也讓雙方粉絲覺得震驚，感嘆「皇后娘娘與小狗雨琦」是什麼神奇的組合。