桌球／中國大滿貫賽「割韭菜」？蛋糕賣5千台幣　想看全程要13萬

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▲北京大滿貫賽事門票定價比過往高出很多，價格不僅超過世錦賽、世界盃等國際大賽，甚至直逼奧運票價，讓球迷十分不滿。（圖/取自微博）

▲WTT官方販售的桌球造型蛋糕要價5000塊新台幣。（圖/取自微博）

▲定價近4000元新台幣的桌球花束等官方周邊商品也引起球迷吐槽。（圖/取自微博）

巴黎奧運後中國體育圈掀起一波「體育飯圈化」的風波輿論，不少人認為這種粉絲文化帶給競技體育負面影響及傷害，官方也跳出來呼籲拒絕「競技體育飯圈化」，但近日中國大滿貫賽事門票高達7000元新台幣，還推出許多天價周邊，讓不少人反批，中國官方才是最大的飯圈文化引導者。WTT中國大滿貫賽9月26日到10月4日將在北京舉行，這是時隔63年國際頂級桌球賽事重返北京，中國大滿貫賽共有男/女單打、男/女雙打、混合雙打五個項目，分別在兩個場館進行，主場館票價分為五個價位，決賽約888人民幣(4000元新台幣)到1688人民幣(7573元新台幣)不等。因桌球比賽籤表賽前幾日才會公布，也代表著球迷購票必須「開盲盒」，就算花了高價進場也未必能看見喜歡球員的出賽，有球迷統計出，除了門票以外，官方也推出許多高價周邊商品，其中討論度最高的是桌球造型的蛋糕，，讓很多球迷相當傻眼，除了賽事和商品，球迷若想進入場館周邊的體育公園也要付錢，需要花68元至88元人民幣購票才能進入，讓不少人吐槽，批評中國官方邊擺高姿態公審球迷，邊帶頭「割韭菜」，十分雙標。