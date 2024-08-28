賀錦麗聲勢民調雙衝！美媒點出選情仍有「5大警訊」

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國副總統賀錦麗22日正式在民主黨全代會上接受提名，將代表民主黨參加總統大選，自賀錦麗代替現任總統拜登上陣後，民調出現大反撲，賀錦麗聲勢不斷上揚。然而，美媒《Politico》分析，賀錦麗的選情仍面臨5大警訊。《Politico》提到，賀錦麗最近幾周都在民調上微幅領先，在全國範圍與大多數搖擺州，也都贏過共和黨對手川普，但分析師對於她是否能夠保持態勢抱持謹慎態度。民主黨訊息公司「導航者研究」（Navigator Research）在上周二公布的一項民意調查顯示，賀錦麗與川普在各搖擺州的選情基本上「持平」，支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」（Future Forward）也表示，組織所做的內部民調，並沒有外界民調這麼樂觀。更不用說各大民調在2016年與2020年都低估了川普的表現，如今已有少數幾間頂尖的民主黨民調公司聯合起來，避免重蹈覆轍。民主黨資深策略師赫曼（Doug Herman）強調，「沒有人知道應該相信什麼，除了川普的數字可能被低估了。」賀錦麗本月早些時候曾承諾將在八月底之前「安排」一次採訪，但直至上周都還未有任何消息，直到今日，才確定將與副手華茲（Tim Walz）於29日共同接受CNN專訪。隨著時辰不斷延後，賀錦麗在第一次專訪上取得好成果的壓力就越大，最近幾週屢次進行記者會和接受採訪的的川普對此進行了猛烈抨擊，稱賀錦麗「幾乎沒有能力」應對媒體。一名民主黨資深策略師指出，賀錦麗在電視專訪總是會遇上一些困難，且時常在訪談爆出爭議，有時好辯，有時詞不達意。對於賀錦麗而言，與川普的總統辯論，將是她把自己重新介紹給全國觀眾的絕佳機會，川普是一個比她年長近20歲的白人男性，還曾有過「暴走」前科，辯論能帶給觀眾她與川普的鮮明對比。2人預計在9月10日參加ABC News主辦的電視辯論，但川普25日批評該媒體報導「假新聞」，暗示可能不會參加，賀錦麗團隊則嘲笑了川普的猶豫不決。此外，針對辯論方式，雙方競選團隊也在努力就候選人發言時是否應將麥克風靜音的問題達成共識。賀錦麗競選團隊認為全面開放麥克風會給她帶來好處，而川普陣營一直在想辦法保持與先前拜登辯論時的規則一樣，但川普週一告訴記者「這對我來說並不重要。我寧願把它打開」，仍代表著有全面開放麥克風的可能。《Politico》提到，賀錦麗的競選過程中，一直沒有提出具體政策，這使得她更難應對共和黨對她「過於進步」和反覆的攻擊。賀錦麗的競選網站不包含任何政策具體內容，儘管她在造勢大會及民主黨全代會上，曾經談到經濟與外交政策，但依然缺乏細節。赫曼強調，賀錦麗臨時出線後，還有「100萬件事」比政策細節更重要，但她確實需要充分準備她的政策立場。賀錦麗在白人男性這一群體中，大幅落後給川普，她正在試圖重建廣泛的民主黨聯盟，與拜登退選前相比，幾乎在每個族群都取得進展，尤其年輕、女性、非裔與中間選民。川普在男性與白人選民之中的支持率依然更高，不論在全國範圍或搖擺州。