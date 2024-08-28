金門高粱夏天遇淡季！酒廠攜60間酒吧「推2款特調」：吸引年輕人

台灣代表性的金門高粱酒，由於酒精濃度高，在高溫炙熱的5月至9月為銷售淡季，酒廠為了突破傳統的品牌形象，融入年輕世代酒吧文化中，金門酒廠攜手兩位調酒界的標誌性人物，亞洲50大酒吧《Bar Mood Taipei》創辦人Nick，以及專業調酒Youtube
r、《三藩市酒吧》創辦人之一的Brandon，共同合作在全台60間酒吧推出2款全新高粱調酒，希望藉此讓金門高粱走向年輕族群，傳統與創新碰撞的高粱調酒自9月1日起，於全台60間話題酒吧都點得到！
金門酒廠董事長吳昆璋表示，金門高粱由於濃度較高，在夏天高溫炙熱的5月至9月是淡季，今年希望透過調酒，除了鞏固原本金門高粱的愛好者外，也能吸引年輕的朋友透過調酒接觸金門高粱，本次推出的兩款調酒都很適合夏天品飲，希望藉此讓更多年輕人指定品飲金門高粱酒，這也是我們本次合作的目標。
金門酒廠本次特別邀請了《Bar Mood Taipei》的創辦人Nick，精心設計了一款名為「金門之韻 Kinmen Harmony」的經典調酒，這款調酒巧妙融合了金門高粱酒58度的醇厚風味與茉莉花綠茶的優雅清香，讓每一口都彷彿帶領品酩者穿越時空，細細品味金門島的歷史與韻味。Nick精心加入了檸檬酸、柑橘苦精和檜木苦精，創造出層次豐富、餘韻悠長的獨特風味，這不僅是一杯調酒，更是一場感官的饗宴。
另一位是Youtube頻道Stupid Bar當家調酒師、《三藩市酒吧》創辦人Brandon，Brandon設計的「金高來一Shot Kinmen Shot」，是一款充滿台灣風情的輕鬆調酒，融合了38度金門高粱酒的清冽風格，並巧妙地搭配了台灣四季的代表性食材：春天的紫蘇、夏天的西瓜、秋天的水蜜桃與冬天的櫻花；這款調酒不僅色澤粉嫩、口感酸甜平衡，更在尾韻中帶有淡雅的高粱酒香和梅子的果香，適合以Shot的方式入喉，輕鬆一口，便能感受到金門高粱酒的獨特魅力。
金門酒廠精挑細選了全台北中南乃至離島共60間話題酒吧，一同串聯此次的盛會，自9月1日起民眾們只要到有合作的60間酒吧皆可點到Nick與Brandon特別設計以金門高粱酒為基酒調製的「金門之韻Kinmen Harmony」與「金高來一Shot Kinmen Shot」，一品金門高粱調酒的獨特魅力、一飲入坑，邀請大家跑Bar跑起來！全台60間合作酒吧名單看這。
此外，「三得利頂級啤酒The PREMIUM MALT’S」於去年暑假在台限定推出的「神泡BAR」快閃店，超過上萬名消費者共同響應，今年8月2日至8月4日於台中PARK2草悟廣場、8月31日至9月1日台北華山1914文創園區接力登場，閃店每日限量販售6款不同風味頂級生啤酒。
今年神泡BAR「The PREMIUM MALT’S HOUSE」快閃店推出6款生啤酒，除了受到大家喜愛的經典口味，還有限時販售的限定口味，三得利推薦呼聲最高的「三得利頂級釀造者之夢生啤酒」，平衡了濃郁的口感、柔和的苦澀及淡淡的甜味，
是喝下會讓人怦然心動的限量版生啤酒。
並且凡於三得利神泡BAR「The PREMIUM MALT’S HOUSE」快閃店購買任一款啤酒，
即可獲得台灣場次獨家限定的隱藏版神泡拉花；購買任兩杯啤酒，即可獲得限量的下酒小點；活動現場購買任一款生啤酒，於個人社群平台公開貼文中分享現場活動照片，標記三得利頂級啤酒，即可獲得「美好的一天BAR刮刮卡」乙張，有機會刮中「免費再來一杯」或是「半價優惠」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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並且凡於三得利神泡BAR「The PREMIUM MALT’S HOUSE」快閃店購買任一款啤酒，
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