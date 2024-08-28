王心凌演唱會舞台照流出！砸重金海運「移動城堡」來台　粉絲暴動

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▲▼王心凌這次的「羽翼移動城堡」在台北首演後，將跟著她到各地巡演。（圖／天晴娛樂提供、王心凌臉書）

王心凌「Sugar High2.0」世界巡迴演唱會，將在10月12日、13日登上台北小巨蛋，，自從公布前導預熱「沉浸甜蜜」主視覺之後，就火速登上各平台熱搜話題，許多粉絲直呼，「好想快轉時間來到演唱會當天」。而王心凌近來又釋出一個短影片，看到不到1秒的神祕舞台畫面，原來是這次演唱會初步定案的舞台3D示意圖，雖然只有短短不到1秒鐘的亮相，就讓大家充滿期待。王心凌這次充滿繁瑣細節的「羽翼移動城堡」舞台，除了兩側的巨型LED做成翅膀形狀唯美夢幻之外，中間高達十米的三大片巨型LED架設圓形軌道，以正面是銀幕、背後是雷射燈光的華麗姿態，彷若城門開啟的方式，展現城堡氣勢。這次雖然依然有延伸舞台，但延伸舞台的使用不同以往，製作團隊表示絕對有意想不到的呈現方式，讓歌迷在現場為之驚豔。整座「羽翼移動城堡」因為製作成本高、耗時費工，全部以海運來台，台北首演之後接下來也將跟著王心凌前往不同的城市巡迴演出。除了全新打造的璀璨舞台之外，這次「Sugar High2.0」的演唱會影片，也找來和王心凌合作多次、擅長魔幻影像的仙草製作陳奕仁導演，用他最擅長的奇幻華麗視覺，從觀眾一進場就用視覺引導大家進入夢幻升級「Sugar High 2.0」的甜蜜魔幻宇宙，短短的開場影片，陳奕仁就設計了完整的故事架構，不但嚴謹地試鏡挑選演員，更斥資打造全實境歐式夢幻糖果工廠，用真實的壯麗場景，打造虛擬的魔幻寫實情境，結合虛擬和實景的拍攝手法，全力為這次的演唱會創造出專屬的夢幻開場影片。而王心凌爲了這次演唱會的新造型，也和各地不同的造型團隊每天腦力激盪，不斷推翻、重建。隨時和造型師訊息往來，資訊量十分龐大，就是想要讓歌迷在全新的造型上能發出更多的驚嘆。對於這次全翻新的內容，王心凌信心滿滿的表示：「就是要給歌迷最頂級甜蜜的體驗。」