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Meta震撼彈！FB、IG「非官方濾鏡」全沒了　Meta Spark明年關閉

記者周淑萍/綜合報導

▲Meta 宣布將於 2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 平台，屆時Meta Spark Studio、Meta Spark Players 和 Meta Spark Hub 也將消失。（圖／記者周淑萍攝）
▲Meta 宣布將於 2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 平台，屆時Meta Spark Studio、Meta Spark Players 和 Meta Spark Hub 也將消失。（圖／記者周淑萍攝）
社群炸鍋！Meta宣布，將在2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 的第三方工具和內容平台，意味著，明年第三方建立的 AR 效果用戶都無法使用，只會留下Meta官方自製的AR特效，且官方似乎還沒有完善的備份方式，原本創作者上傳的特效很有可能時間到了就全部消失。換句話說，之後在FB、IG想用特殊效果、小臉特效濾鏡，可能都無法使用了。

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Meta Spark 是 Meta (Facebook) 推出的一個擴增實境 (AR) 創作平台，自從2017 年推出以來是不少品牌和創作者開發 AR 濾鏡的核心工具。Meta Spark 讓使用者可以自由創造 AR 濾鏡並直接在 Facebook 和 Instagram 上分享。

▲Meta宣布，將在2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 的第三方工具和內容平台。（圖／翻攝Meta Spark官網）
▲Meta宣布，將在2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 的第三方工具和內容平台。（圖／翻攝Meta Spark官網）
但該平台即將關閉，Meta 宣布將於 2025 年 1 月 14 日關閉 Meta Spark 平台，屆時Meta Spark Studio、Meta Spark Players 和 Meta Spark Hub 也將消失。Meta 表示這個決定經過徹底評估，希望將資源集中在更具潛力的產品和體驗上。然而這個消息在 AR 創作者社群中引發了強烈反對聲浪，因為 Meta Spark 已經是許多創作者的生計來源。Meta 雖然表示將提供工具協助創作者保存已發布的作品，但還沒看到具體細節。

Meta Spark可以提供AR 初學者或是專業人士打造AR 特效，因此Meta Spark 一直是相當熱門的AR平台之一，據統計，目前有來自 190 多個國家超過 60 萬名創作者使用，所創作的作品被 Meta用戶使用「數十億次」，可見其受歡迎的程度，之後想用特殊效果、小臉特效等可能都無法使用了。

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