台船新董座黃正弘走馬上任　針對供應鏈、財務等五大挑戰提對策

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台灣國際造船前董事長鄭文隆19日卸任，新任董座黃正弘今（28）日走馬上任。台船今日傍晚以董座名義發布新聞稿，針對全球經濟挑戰與供應鏈管理、財務與資金管理等五大未來挑戰，制定相應處理策略與解決方針。據台船新聞稿指出，台船在疫情期間發現單一供應鏈已成為工程準時完工的潛在威脅，台船未來將加強與多元供應商的合作，以降低對單一商源的依賴，並透過AI技術優化供應鏈管理。第二，台船將持續加大對環保型燃料、雙燃料貨櫃輪與節能型船舶的研發投入，以迎合全球航運業的綠色發展需求；同時打造智慧船舶的發展，妥善應用船舶自動化與數位化技術。財務方面，台船除了傳統的銀行貸款與自有資金外，台船在主管機關的允許下可以研究發行公司債券或進行增資的可能性，以增強資本實力並吸引投資。第四，台船將重視員工技能提升與勞資和諧關係，推動內部培訓和外部交流計劃，強化台船學院的功能並建立有競爭力的薪酬福利制度，以吸引和留住優秀人才。最後，台船積極參與政府主導的「國艦國造」計畫，未來台船將繼續不負使命，完成國家交付的重要任務；近期與萬海航運公司及中國航運公司簽訂了多項造船合約，顯示出業務已經大幅改善。