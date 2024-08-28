沈慶京控京華城案曾遭官員「索賄」！郝龍斌嗆：請公布姓名並檢舉

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民眾黨主席柯文哲在北市長任內，將京華城案將土地容積率提高至840％，遭質疑涉嫌圖利，今（28）日北檢再度兵分多路搜索威京集團總部及京華城負責人、威京集團主席沈慶京及國民黨台北市議員應曉薇等，稍早沈慶京發聲明表示，他從來不送官員紅包，但郝市府時期曾有官員索賄，對此，郝龍斌晚間回應，歡迎沈慶京明確指出人、事、時、地、物，並向檢調檢舉，不要試圖轉移焦點。據了解，今天台北地檢署一早指揮廉政署兵分多路，對京華城負責人、威京集團總部主席沈慶京等人辦公室及住處展開搜索，並約談沈慶京、應曉薇等人；稍早沈慶京發出聲明表示，從年輕到現在，從未跟官員妥協或送過紅包，正因如此，京華城才會揹黑鍋，吃大虧。他強調自己從不送官員紅包，更不可能送柯文哲紅包，反而是有官員透過一位律師來索賄。對此，北市前市長郝龍斌今天回應，若郝市府任內，有任何官員索賄，歡迎明確指出人、事、時、地、物，並立刻向檢調舉發，不要繪聲繪影轉移焦點。另外，郝龍斌也表示，沈慶京的聲明中京華城竣工至停業僅18年，乃因威京集團經營不善而自行決定拆除，它不是危老，何來適用獎勵?最後郝龍斌指出，被沈慶京指責霸凌、力擋京華城案「是我光榮的印記。」