威脅輝達晶片霸主！挑戰者提「打敗大猩猩」方法：推出更好的產品

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Cerebras、d-Matrix和Groq等輝達挑戰者轉而專注於推出更便宜、更符合特定任務的晶片。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（Nvidia）將於台灣時間29日清晨公布最新一季財報，有外媒形容本週為「今年股市最重要的一週」，因為輝達過去幾次公布財報都能在股市掀起巨浪，最新財報數字如何，全球投資人都等著看。另外，輝達晶片霸主的地位也面臨越來越多挑戰，許多規模較小的公司想方設法要打破輝達的壟斷優勢，希望能夠在這波AI繁榮中分得一杯羹。根據《金融時報》報導，Cerebras、d-Matrix和Groq等一群規模較小的公司，正在全速動員，籌集了數億美元並推出新產品，尋求挑戰輝達在AI晶片市場的主導地位。輝達的Hopper GPU非常適合訓練頂級AI模式這類資源密集型任務，已成為世界上最熱門的商品之一。而Cerebras、d-Matrix和Groq等挑戰者則轉而專注於推出更便宜、更符合特定任務需求的晶片，這些晶片不僅是為了訓練，而是為了讓AI模型在進行計算時能夠順暢運行所量身打造。Cerebras本週推出基於旗下C-3晶片的新「Cerebras Inference」平台工具，並稱其解決方案在讓AI運行「推理」方面比輝達當前一代Hopper晶片快了20倍，價格卻便宜很多。Cerebras執行長費德曼（Andrew Feldman）表示，「打敗800磅大猩猩的方法就是向市場推出更好的產品。根據我的經驗，更好的產品通常會獲勝，而且我們已經從輝達那裡搶到有意義的客戶」。不僅是Cerebras野心勃勃，d-Matrix也計畫今年底推出自己的平台「Corsair」，d-Matrix將旗下產品與Triton等開放軟體配對，以利於與輝達競爭。d-Matrix的創辦人賽斯（Sid Sheth）表示，程式開發人員不喜歡受制於某一特定工具，「人們逐漸意識到輝達對Cuda的控制力」，輝達幾個最大的客戶都支持使用像Triton這樣的開放軟體。另一家要挑戰輝達的科技公司Groq，本月從「BlackRock Private Equity Partners」帶頭的投資者那裡籌到6.4億美元，外界對Groq的估值為28億美元，看好其未來發展。不過，雖然輝達面臨許多後起之秀的挑戰，但風投公司「Lux Capital」的聯合創辦人赫伯特（Peter Hebert）直言，投資者對於找出「下一個輝達」有著近乎偏執的渴望，這樣的勢頭讓許多晶片初創企業受益，公司創立之初就獲得滿滿資金，但這些公司進入市場後卻往往遇到重重難關，仍有許多問題需要克服。