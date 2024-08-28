輝達財報將揭曉！美國酒吧不看球賽 竟號召看財報會議直播

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美股美東時間週三收盤後，人工智慧（AI）晶片大廠輝達將公布財報，將是本週市場重頭戲，全球對輝達財報展現狂熱的期待程度，甚至有人號召在酒吧一起看輝達財報會議。輝達股價今年大漲約160%，和2022年10月的低點相比，則是飆漲約1000%。隨著財報即將登場，市場仍謹慎以待，瑞士投資機構Edmond de Rothschild負責人Michael Nizard更認為，輝達財報的重要性，或許已經超過通膨數據。獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）也指出，輝達的影響力不可否認，令人幾乎無法不關注。市場數據分析顧問公司Upright Analytics負責人Lauren Balik更在社群平台X上號召有興趣的夥伴，一同前往酒吧觀看輝達財報會議和CNBC的財經評論。她也實現承諾，宣布這場輝達財報派對將於當地時間週三15時30分在紐約熨斗大廈的Storehouse酒吧舉行。