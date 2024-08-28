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輝達財報將揭曉！美國酒吧不看球賽 竟號召看財報會議直播

國際中心顏得智／綜合報導

▲輝達（Nvidia）財報將於美股週三盤後公布，受到全球市場和投資者關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達（Nvidia）財報將於美股週三盤後公布，受到全球市場和投資者關注。（圖／美聯社／達志影像）
美股美東時間週三收盤後，人工智慧（AI）晶片大廠輝達將公布財報，將是本週市場重頭戲，全球對輝達財報展現狂熱的期待程度，甚至有人號召在酒吧一起看輝達財報會議。

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輝達股價今年大漲約160%，和2022年10月的低點相比，則是飆漲約1000%。

隨著財報即將登場，市場仍謹慎以待，瑞士投資機構Edmond de Rothschild負責人Michael Nizard更認為，輝達財報的重要性，或許已經超過通膨數據。

獨立分析師殷尼斯（Stephen Innes）也指出，輝達的影響力不可否認，令人幾乎無法不關注。

市場數據分析顧問公司Upright Analytics負責人Lauren Balik更在社群平台X上號召有興趣的夥伴，一同前往酒吧觀看輝達財報會議和CNBC的財經評論。

她也實現承諾，宣布這場輝達財報派對將於當地時間週三15時30分在紐約熨斗大廈的Storehouse酒吧舉行。

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