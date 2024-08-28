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劉冠廷當爸後首露面！吐露與孫可芳私下互動　復工腦筋轉不過來

記者黃雅琪／綜合報導

▲劉冠廷當爸後於《愛情城事》首映會首露面，吐露與太太孫可芳私下互動，也坦言復工後腦筋還有點轉不過來。（圖／記者林調遜攝影） 
▲劉冠廷當爸後於《愛情城事》首映會首露面，吐露與太太孫可芳私下互動，也坦言復工後腦筋還有點轉不過來。（圖／記者林調遜攝影） 
動心系電影《愛情城事》今（28）日舉行首映會，監製曾寶儀、製片人馬君慈，率演員張震、張榕容、阮經天、蔡振南、劉冠廷、黃宣出席。太太「小豆」孫可芳生下兒子後，劉冠廷升格爸爸也首度露面，好久沒有出來工作受訪，他感言腦筋有點轉不過來：「有種還沒有正式復工的感覺。」

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第一次當爸爸的劉冠廷，坦言自己到現在還在摸索有小孩的生活，平常與太太孫可芳會用「共用行事曆」標註工作行程：「我們會在行事曆上面寫，就知道誰要上班！」

▲金馬影帝張震與鄭中基共演，今日帥氣出席《愛情城事》首映會。（圖／記者林調遜攝影） 
▲金馬影帝張震與鄭中基共演，今日帥氣出席《愛情城事》首映會。（圖／記者林調遜攝影） 
在電影《愛情城事》片中，劉冠廷與「百變天后」鄭秀文精彩對戲，劉冠廷對戲偶像一直呈現不敢相信的狀態：「如果不是有看到短片，無法相信有跟他合作。」他說看到鄭秀文的劇本寫滿筆記，才確定她終於是要來和我演戲的。

鄭秀文先前受訪時，曾大方稱讚很喜歡劉冠廷過往作品《陽光普照》；至於是否有向偶像鄭秀文告白？劉冠廷笑說：「我有說我很喜歡她的〈眉飛色舞〉！」另外，他也提到太太孫可芳很羨慕的心情：「小豆很羨慕我能跟鄭秀文演戲，她人非常好、很專業。」電影《愛情城事》8月30日全台上映。

▲電影《愛情城事》首映會，主創團隊齊聚一堂。（圖／記者林調遜攝影） 
▲電影《愛情城事》首映會，主創團隊齊聚一堂。（圖／記者林調遜攝影） 

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