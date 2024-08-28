陳彥博勇闖非洲肯亞！備戰5天230公里超馬賽　面臨沙漠、溫差挑戰

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲極地超馬運動員陳彥博，從台灣出發飛抵阿姆斯特丹，並轉機至非洲肯亞奈洛比，為即將到來的超馬賽事備戰。（圖／翻攝自陳彥博粉專）

極地超馬運動員陳彥博昨（27）日飛抵非洲肯亞首都奈洛比，陳彥博25日晚間11時自桃園機場出發，父母都前往送機，個人也在臉書粉專上發文感謝。經過多次轉機，終於抵達奈洛比，將會利用剩餘的幾天時間，適應當地氣候與比賽地形。為了這次的比賽，陳彥博積極訓練並控制飲食，訓練狀態越來越好，肯亞奈洛比平均氣溫約在攝氏11至26度間，此外，這次比賽位於Lewa Wildlife Conservancy國家公園內，大會官網指出，常有野生動物出沒，大會為此特別安排軍隊，協助保護參賽選手安全。由於當地犀牛常遭非法獵殺鋸角，本項賽事也特別強調提倡動物保育觀念。