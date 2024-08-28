前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍？有機會成為831洋將大限前驚喜

陳彥博勇闖非洲肯亞！備戰5天230公里超馬賽　面臨沙漠、溫差挑戰

運動中心/綜合報導

▲極地超馬運動員陳彥博為了準備為期5天的230公里超馬分站賽，在昨（27）日提前飛抵非洲肯亞首都奈洛比。（圖／翻攝自陳彥博粉專）
▲極地超馬運動員陳彥博為了準備為期5天的230公里超馬分站賽，在昨（27）日提前飛抵非洲肯亞首都奈洛比。（圖／翻攝自陳彥博粉專）
極地超馬運動員陳彥博昨（27）日飛抵非洲肯亞首都奈洛比，準備參加9月2日至6日、5天230公里的超馬分站賽。行前由於服用抗瘧疾藥物，陳彥博出現失眠、胃痛、腹瀉及全身無力等症狀，但他表示，會把握時間盡快調整，希望早日恢復，迎接比賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
提前出發非洲備戰　服用預防後不適

陳彥博25日晚間11時自桃園機場出發，父母都前往送機，個人也在臉書粉專上發文感謝。經過多次轉機，終於抵達奈洛比，將會利用剩餘的幾天時間，適應當地氣候與比賽地形。

為了這次的比賽，陳彥博積極訓練並控制飲食，訓練狀態越來越好，但沒想到，因服用預防瘧疾藥物，導致身體不適，訓練也因此被迫暫停4天。陳彥博表示:「身體狀況還在恢復，但一定會把握時間訓練，盡快調整到最佳狀態。」

賽事環境艱難　面臨沙漠、溫差挑戰

肯亞奈洛比平均氣溫約在攝氏11至26度間，因為地處高原，此時正是每年當地最冷的時候，最低溫接近11、12度，日夜溫差大。本次賽事除要面對多變的沙漠氣候及溫差，高海拔地形，也考驗所有參賽跑者

此外，這次比賽位於Lewa Wildlife Conservancy國家公園內，大會官網指出，常有野生動物出沒，大會為此特別安排軍隊，協助保護參賽選手安全。由於當地犀牛常遭非法獵殺鋸角，本項賽事也特別強調提倡動物保育觀念。

▲極地超馬運動員陳彥博，從台灣出發飛抵阿姆斯特丹，並轉機至非洲肯亞奈洛比，為即將到來的超馬賽事備戰。（圖／翻攝自陳彥博粉專）
▲極地超馬運動員陳彥博，從台灣出發飛抵阿姆斯特丹，並轉機至非洲肯亞奈洛比，為即將到來的超馬賽事備戰。（圖／翻攝自陳彥博粉專）

路跑／渣打馬拉松開放報名！明年1/25開跑　理想混蛋用歌聲迎跑者

中國31歲女工程師報名巴黎奧運！勇奪「大眾馬拉松」女子組第一

路跑／「粉紅豬小妹路跑趣」12月登場！完整活動、報名資訊一次看

寶可夢路跑人氣爆棚！報名提前截止僅剩4天　賽事完整資訊一次看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生