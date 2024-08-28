陳彥博勇闖非洲肯亞！備戰5天230公里超馬賽　面臨沙漠、溫差挑戰

極地超馬運動員陳彥博昨（27）日飛抵非洲肯亞首都奈洛比，準備參加9月2日至6日、5天230公里的超馬分站賽。行前由於服用抗瘧疾藥物，陳彥博出現失眠、胃痛、腹瀉及全身無力等症狀，但他表示，會把握時間盡快調整，希望早日恢復，迎接比賽。
提前出發非洲備戰 服用預防後不適
陳彥博25日晚間11時自桃園機場出發，父母都前往送機，個人也在臉書粉專上發文感謝。經過多次轉機，終於抵達奈洛比，將會利用剩餘的幾天時間，適應當地氣候與比賽地形。
為了這次的比賽，陳彥博積極訓練並控制飲食，訓練狀態越來越好，但沒想到，因服用預防瘧疾藥物，導致身體不適，訓練也因此被迫暫停4天。陳彥博表示:「身體狀況還在恢復，但一定會把握時間訓練，盡快調整到最佳狀態。」
賽事環境艱難 面臨沙漠、溫差挑戰
肯亞奈洛比平均氣溫約在攝氏11至26度間，因為地處高原，此時正是每年當地最冷的時候，最低溫接近11、12度，日夜溫差大。本次賽事除要面對多變的沙漠氣候及溫差，高海拔地形，也考驗所有參賽跑者。
此外，這次比賽位於Lewa Wildlife Conservancy國家公園內，大會官網指出，常有野生動物出沒，大會為此特別安排軍隊，協助保護參賽選手安全。由於當地犀牛常遭非法獵殺鋸角，本項賽事也特別強調提倡動物保育觀念。
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陳彥博25日晚間11時自桃園機場出發，父母都前往送機，個人也在臉書粉專上發文感謝。經過多次轉機，終於抵達奈洛比，將會利用剩餘的幾天時間，適應當地氣候與比賽地形。
為了這次的比賽，陳彥博積極訓練並控制飲食，訓練狀態越來越好，但沒想到，因服用預防瘧疾藥物，導致身體不適，訓練也因此被迫暫停4天。陳彥博表示:「身體狀況還在恢復，但一定會把握時間訓練，盡快調整到最佳狀態。」
賽事環境艱難 面臨沙漠、溫差挑戰
肯亞奈洛比平均氣溫約在攝氏11至26度間，因為地處高原，此時正是每年當地最冷的時候，最低溫接近11、12度，日夜溫差大。本次賽事除要面對多變的沙漠氣候及溫差，高海拔地形，也考驗所有參賽跑者。
此外，這次比賽位於Lewa Wildlife Conservancy國家公園內，大會官網指出，常有野生動物出沒，大會為此特別安排軍隊，協助保護參賽選手安全。由於當地犀牛常遭非法獵殺鋸角，本項賽事也特別強調提倡動物保育觀念。