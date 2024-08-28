到府餵貓「第2隻消失了」！照顧員進門困惑　媽遠端見監視器笑翻

中國上海一名飼主家中養了2隻貓，近日因為她有出遠門的需求，便找了專門到府餵貓的照顧員，沒想到對方還在按密碼鎖，其中一隻膽小貓就已經施展「消失術」，在家中完美隱身，讓照顧員進門後摸不著頭緒，媽媽則透過監視器在遠端目睹全程，忍不住笑喊：「從來沒有陌生人能看到我第二隻貓！」
飼主「凡凡嘟小貓」日前在社群平台小紅書上分享，她出遠門時請人幫忙餵貓，但對方上門到餵食完後，卻疑惑地問：「妳不是有兩隻貓嗎？」原來，其中一隻膽小貓「大頭」早早就躲起來，在對方還在按密碼時，就矯健地從床底下找掩護，再鑽進棉被中「完美隱身」，只留下同伴站在原地發愣。
飼主從監視器看到大頭「消失」的全部過程，由於餵第二隻貓需要加錢，她一時也不知道該如何向對方解釋，畢竟除了她之外，任何陌生人都見不到大頭的蹤影，「我是有兩隻貓啊，有影片為證！」
影片曝光後，網友也紛紛笑翻喊「多懂事，幫媽媽省錢都不需要加價了」、「我家的貓都很膽小，上次過年請人上門鏟屎，小姐姐來了好幾天一隻貓也沒看到」、「我家也是，餵貓小姐姐還說可以免費陪玩半小時，不需要，妳可能看不見貓」。
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飼主從監視器看到大頭「消失」的全部過程，由於餵第二隻貓需要加錢，她一時也不知道該如何向對方解釋，畢竟除了她之外，任何陌生人都見不到大頭的蹤影，「我是有兩隻貓啊，有影片為證！」
影片曝光後，網友也紛紛笑翻喊「多懂事，幫媽媽省錢都不需要加價了」、「我家的貓都很膽小，上次過年請人上門鏟屎，小姐姐來了好幾天一隻貓也沒看到」、「我家也是，餵貓小姐姐還說可以免費陪玩半小時，不需要，妳可能看不見貓」。