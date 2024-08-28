台南永樂市場大改造！「招牌全更新」整齊畫面曝　1.6萬人讚療癒

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▲台南國華街永樂市場的店家，近期全數更新招牌，變成整齊劃一的小招牌，但設計上又保有各自風格。（圖／翻攝自Threads）

▲台南永樂市場市容原先招牌凌亂，但全數店家近期招牌大更新，全是為了配合10月展開的台灣設計展，讓該區得以用嶄新的風貌登場。（圖／記者葉盛耀攝）

台南國華街永樂市場擁有多家在地美食，每年都會吸引許多觀光客慕名而來。而近日就有網友發現，永樂市場的店家不約而同都換了小招牌，且樣式統一、整齊，一眼望去相當療癒，照片曝光後，讓1.6萬人全驚呼：「保有店家各自特色又整齊、復古！」甚至敲碗全台店家都比照辦理。一名網友昨日在Threads上分享，，「變可愛了！」其中阿松割包的配色，更讓原PO忍不住笑喊：「也太有50嵐感XD！」貼文一出，網友全驚豔狂讚，「台南要注重美學這一塊了，真好」、「好讚喔，終於看到新舊融合的統一招牌」、「保有店家各自特色又整齊、復古」、「希望這些招牌全部變成扭蛋，做成吊飾應該也會很可愛」、「這樣的德政可以擴展到全台灣嗎」。據悉，永樂市場的店家進行招牌更新，，下周甚至會全面更新遮雨棚，屆時將會有更加完整的變化，讓在地居民都期待不已。