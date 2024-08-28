產業道路發現男屍！宜蘭男遭依殺人罪移送　檢方不起訴原因曝光

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宜蘭冬山鄉一處產業道路，去年5月間發現一具腐爛男屍，事後警方發現死者為陳姓男子，其頭部受有鈍傷，深入追查後迅速鎖定一名黃姓男子涉有重嫌，不過檢方調查後認定證據不足，最終予黃男不起訴處分。警方調查指出，陳男與黃男為友人，去年5月19日晚間雙方相約在陳男家吃飯，但黃男卻趁著購買下酒菜時，將平時所用的安眠藥加入酒杯內，待陳男不勝藥力昏迷後，隨即載至產業道路，並以不明鈍器攻擊其頭部致死，直至一周後才被路過民眾發現屍體。對此，黃男則表示，當天陳男因無聊跑到自己家喝酒，2人並沒有事先約好，餐聚完畢後陳男便獨自開車離開，由於自己平常不看新聞，因此到2023年11月警察登門才知道陳男已經身亡。至於陳男體內驗出黃男平時吃的安眠藥物，且手機訊號停留至少數小時部分，黃男則回應，陳男時常把東西忘在自己家，因此那天可能也是相同狀況，另外該藥物他吃了很多年，醫生也有可能開給別人，陳男體內藥物與他無關。檢方調查後，僅在陳男車內採證出他自己的DNA，搜索黃男住處時也沒有找到凶器、陳男私人物品等，考量事發時黃男即將70歲，加上又患有下肢肢體障礙與慢性病，是否有能力殺害陳男仍有疑義，故認定黃男罪嫌不足，予以不起訴處份。