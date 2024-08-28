輝達財報揭曉前觀望風向！美股主要指數平盤開出　波動幅度不大

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輝達（NVIDIA）財報即將在美股週三收盤後揭曉，投資人均屏息等待輝達財報數字公布，美股28日各主要指數平盤開出，上下震盪波動幅度不大，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲55.05點、約0.13％；標普500指數下跌6.15點、約0.11％；那斯達克指數下跌92.14點、約0.52％；費城半導體指數下跌44.83點、約0.87％。根據《CNBC》報導，顯然華爾街心思都已經放在即將揭曉的輝達財報上，投資人按兵不動，美股開盤後也是波瀾不驚。輝達股價今年迄今飆升了159％，是帶動美股上漲的主要驅動力之一，但也引發市場對於輝達還有多少上升空間的疑問，大家都想從最新財報中找出關於輝達以及AI繁榮前景的線索。高盛分析師馬歇爾（John Marshall）認為，輝達財報數字揭曉後，可能會讓公司股價出現正負10％的劇烈波動，但在指出波動幅度之外，馬歇爾並未對股價是漲是跌的方向給出立場。瑞銀的報告則認為輝達股價可能會在最新財報公布後大幅上漲，瑞銀看好AI題材的長期前景，但也指出未來的成長可能會「更加漸進」。市場的焦點除了輝達之外，股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏（Berkshire Hathaway）也在今日盤中正式達到市值突破1兆美元的里程碑，成為美股首間「兆元俱樂部」成員中的非科技公司，美股之前的7位「兆元俱樂部」成員包括輝達、微軟、蘋果、亞馬遜、Meta、Alphabet、特斯拉。