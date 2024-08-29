直播／柯文哲大選假帳案澄清最終場 能否弭平質疑 重點一次看

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民眾黨主席柯文哲總統大選政治獻金假帳案持續延燒，即使在善後小組負責人黃珊珊出面主持兩場查帳最新進度說明會，仍止不住各界質疑聲浪，加上期間再爆妻子陳佩琪賞豪宅及以選舉補助款購置商辦等爭議，導致小草們紛紛出走，無論民眾黨以至柯文哲個人，各家民調都呈現墜崖式的崩落。為求止血，民眾黨在今(29)日下午3點召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義一次澄清記者會」，此場次也被視為查帳最終回，由柯文哲率領秘書長周榆修、時任競選總幹事黃珊珊、時任競選副總幹事陳智菡公開說明，聚焦釐清政治獻金亂帳部分，也將針對外界疑慮一一回應。不過在記者會召開前夕，傳出專案小組清查金流後，發現木可公司曾匯一筆400多萬款項到柯文哲私人帳戶，名義為「肖像使用權」引發爭議；另也傳出為設立停損點，柯文哲會在今天記者會上同時宣布請假暫離黨主席職位，並自請送交中評會調查。至於這次查帳說明最終回能不能一次說清楚弭平外界質疑，另外檢廉偵辦中的京華城容積案何時約談柯文哲及他本人回應；而一旦請假，黨主席職務由誰暫代也攸關民眾黨今後走向，種種疑點，也請鎖定《NOWnews今日新聞》直播，掌握第一手消息。