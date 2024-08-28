德保拉歸隊奪勝！宋晟睿、王威晨煙火秀迎接　中信兄弟6：1勝味全

我是廣告 請繼續往下閱讀

中職中信兄弟今（28）日迎戰味全龍，洋投德保拉強勢回歸，繳出6局失1分（非自責）的優質先發，加上宋晟睿、王威晨用全壘打歡迎德保拉歸隊，最終中信兄弟以6：1擊退味全龍，德保拉也收下本季第7勝，拿下睽違一個多月的勝投。德保拉7月底因母親過世返回多明尼加，經過一個月時間，趕上831洋將大限前的最後先發機會。雖然首局因隊友失誤丟掉1分，但他隨後穩定發揮，從2局到6局僅被味全擊出3支零星安打，成功壓制對方打線。中信兄弟打線用全壘打迎接德保拉，宋晟睿在1局下扛出本季首轟，這發陽春彈替中信扳平比數。3局下，中信兄弟再度發動攻勢，許基宏安打並趁對方牽制失誤衝上三壘，隨後陳俊秀安打幫助球隊取得2：1領先。4局下，王威晨轟出陽春彈，扛出本季的第4轟，該局兄弟進帳2分，將比分擴大到4：1。6局下中信兄弟繼續強攻，高宇杰、岳東華和宋晟睿接連安打，再加上許基宏的高飛犧牲打，中信兄弟再添2分，為比賽奠定勝基。味全龍先發投手艾璞樂在先發5局，被擊出10支安打、失6分，其中4分為責失分。富邦悍將28日在桃園球場與樂天桃猿交手，雙方比賽你來我往，兩度打成平手。富邦在1局上率先得分，但樂天在3局下與4局下展開攻勢，蔡鎮宇、林立、陳晨威和余德龍分別貢獻安打逆轉比數，雖然富邦在6局上追平，但7局下樂天陳晨威揮出關鍵陽春全壘打，再度取得領先。比賽進入後段，樂天在8局下靠宋嘉翔的二壘安打再添2分，將比分擴大至5：2。即便富邦在9局上追回1分，但最終仍無法挽回頹勢，樂天桃猿以5：3力克富邦悍將。