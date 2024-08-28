前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍？有機會成為831洋將大限前驚喜

德保拉歸隊奪勝！宋晟睿、王威晨煙火秀迎接　中信兄弟6：1勝味全

記者路皓惟/綜合報導

▲中信兄弟洋投德保拉歸隊，繳出6局優質先發，幫助球隊以6:1擊敗味全龍，隊友也以煙火秀歡迎「快樂保拉」歸位。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟洋投德保拉歸隊，繳出6局優質先發，幫助球隊以6:1擊敗味全龍，隊友也以煙火秀歡迎「快樂保拉」歸位。（圖／中信兄弟提供）
中職中信兄弟今（28）日迎戰味全龍，洋投德保拉強勢回歸，繳出6局失1分（非自責）的優質先發，加上宋晟睿、王威晨用全壘打歡迎德保拉歸隊，最終中信兄弟以6：1擊退味全龍，德保拉也收下本季第7勝，拿下睽違一個多月的勝投。

我是廣告 請繼續往下閱讀
德保拉7月底因母親過世返回多明尼加，經過一個月時間，趕上831洋將大限前的最後先發機會。雖然首局因隊友失誤丟掉1分，但他隨後穩定發揮，從2局到6局僅被味全擊出3支零星安打，成功壓制對方打線。

中信兄弟打線用全壘打迎接德保拉，宋晟睿在1局下扛出本季首轟，這發陽春彈替中信扳平比數。3局下，中信兄弟再度發動攻勢，許基宏安打並趁對方牽制失誤衝上三壘，隨後陳俊秀安打幫助球隊取得2：1領先。

4局下，王威晨轟出陽春彈，扛出本季的第4轟，該局兄弟進帳2分，將比分擴大到4：1。6局下中信兄弟繼續強攻，高宇杰、岳東華和宋晟睿接連安打，再加上許基宏的高飛犧牲打，中信兄弟再添2分，為比賽奠定勝基。

味全龍先發投手艾璞樂在先發5局，被擊出10支安打、失6分，其中4分為責失分。

陳晨威關鍵陽春全壘打　樂天5：3力克富邦

富邦悍將28日在桃園球場與樂天桃猿交手，雙方比賽你來我往，兩度打成平手。富邦在1局上率先得分，但樂天在3局下與4局下展開攻勢，蔡鎮宇、林立、陳晨威和余德龍分別貢獻安打逆轉比數，雖然富邦在6局上追平，但7局下樂天陳晨威揮出關鍵陽春全壘打，再度取得領先。

比賽進入後段，樂天在8局下靠宋嘉翔的二壘安打再添2分，將比分擴大至5：2。即便富邦在9局上追回1分，但最終仍無法挽回頹勢，樂天桃猿以5：3力克富邦悍將。

棒協理事長辜仲諒怒斥「四棒短打是小學生水準」！實際情況是？

「四棒短打是小學生水準！」辜仲諒直言台灣打擊三流　不能輸韓國

前中信兄弟洋投泰迪回歸台灣！831中職大限前上飛機　還大秀國旗

前中信兄弟洋投泰迪加盟味全龍？有機會成為831洋將大限前驚喜

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選