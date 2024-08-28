陳飛霖猛敲4安！後勁完美5勝0敗　台鋼9：2狂勝統一、近5戰奪4勝

我是廣告 請繼續往下閱讀

中職台鋼雄鷹今（28）日交手統一7-ELEVEn獅，埋伏在第9棒的陳飛霖表現亮眼，全場擊出4支安打、貢獻3分打點和3得分，成為本場比賽的關鍵英雄，加上後勁主投6局失1分，有效封鎖獅隊打線，終場台鋼雄鷹便以9：2擊敗統一獅，台鋼近5戰拿下4勝，團隊狀況火熱。台鋼在2局下就灌進6分大局，獅隊先發胡智為僅投1.2局狂失6分，其中3分為責失分。3局下陳飛霖再度敲安並成功盜上二壘，接著曾子祐適時敲出安打，為球隊貢獻1分打點，台鋼擴大至7：0領先。5局上，統一許哲晏擊出左外野方向深遠飛球，接著靠隊友推進站上三壘， 接著邱智呈擊出高飛犧牲打，許哲晏衝回本壘與台鋼捕手吳明鴻相撞，許哲晏連滾帶爬回到本壘得分，但兩人都趴在地上，神情十分痛苦，所幸雙方傷勢不嚴重，許哲晏在防護員陪同下走回休息室，而吳明鴻則是起身繼續蹲捕。5局下，王博玄選到保送，陳飛霖再度發揮打擊實力，敲出三壘安打，為球隊再添1分。8局下陳飛霖敲出二壘安打，扮演攻勢發動機，靠隊友滾地球推進，以及對方暴投跑回本壘，單場敲出4支安打，貢獻3分打點，並且跑回3分，最終獲選單場MVP。在投手方面，台鋼洋投後勁表現穩定，先發6局被擊出6支安打、失1分，拿下本季第5勝，本季戰績是完美的5勝0敗，防禦率2.32，胡智為則是吞下敗投。