超速警語見「失速裂車」！眾笑：要高公局放棄諧音梗「Taiwan了」

台灣人要放棄諧音梗已經「Taiwan了」！台灣民眾熱愛諧音梗的程度人盡皆知，不少店名招牌、建案名稱、廣告標語，甚至平時聊天用語，都可看見聽見這些「台式幽默」，近期有網友發現道路上的電子警示牌上，竟也用「諧音梗」提醒民眾不要超速，讓民眾笑稱「台灣人絕對不會放過諧音梗的」。
有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文， po出一張高公局警告牌的照片，寫著「開車超速容易失速裂車」，提醒民眾不要超速，句中的「失速裂車」其實是韓國電影《屍速列車》的諧音，讓原PO邊開車邊笑出聲，直呼「要高公局放棄諧音梗已經Taiwan了！」
貼文一出，許多網友使用各種幽默諧音梗回應「這些標語真的Taichung要了」（太重要了）、「一些諧音真的duck不必」（大可不必）、「也Tainan了」（太難了）、「我真是sogo了」（受夠了）、「要放棄這麼棒的文化，實在Tainan了，希望大家Chiayi點油好嗎」（太難了、加一點油），也有民眾笑稱，自己近期開車行經國道時，也看到這個標語，表示「台灣諧音梗無所不在」，更有網友幫高公局想好另一個諧音標語「高速公路上蠻多不錯的標語啊，就差沒有寫：你酒駕，她改嫁而已」，讓大家見識到台灣人「隨口一句都是諧音梗」的超能力。
高公局交通管理科長徐福聲表示「高公局這邊會去擬定一些主題，能夠比較有創意比較幽默的話，有一些諧音對於用路人來講，他可能印象更深刻更能達到宣導效果。」國道上也時常可見「你超速，爽國庫」、「喝的醉醉，撞的碎碎」、「疲勞又駕駛，醫院近咫尺」、「貨物不綁好，荷包不會飽」、「雨天開頭燈，點亮光明燈」等押韻句子，讓民眾記憶深刻。
近期爆紅的諧音梗話題還有捷運站名，像是「我的『新店』記著你，可惜你的『新莊』著另一個人」、「冬天好冷，不要游『永春』天再去」，以及「數到『三重』來一次」等各式爆笑諧音句子，幾乎每個站名，網友都能創造出超強諧音句，可說是另類台灣特色。
曾有網友整理出「為何台灣人這麼愛諧音梗」的三大原因，其一，華人文化裡，諧音常用在帶來好兆頭的吉祥話，例如「魚」與「餘」諧音的「年年有魚」等，諧音早已深植在文化中，許多商家喜愛用諧音創造店名，除了希望生意能夠興隆，也能吸引顧客。
此外，因台灣人天性有點害羞，但內心其實非常熱情又很有幽默感，於是便利用「諧音梗」此種帶點隱晦的幽默方式來表達；再者，現今各種市場都處於飽和狀態，店家必須靠取「有記憶性的店名」才可在眾多同行中脫穎而出，好記又好笑的諧音梗容易讓顧客會心一笑，留下印象，經社群媒體的傳播與推廣，更容易幫店家招攬到想嘗鮮體驗的顧客，而道路上的標示使用諧音梗，也能使駕駛在開車之餘，更容易記住這些警示標語。
網友表示「台灣人的笑點就諧音梗」、「好記就贏一半了」、「這種好記的名字直接打爆那些自以為文青的」。
許多民眾笑說諧音梗是屬於台灣人的「諧教」，認為諧音梗根本是刻在台灣人骨子裡的基因，不只店名，各式各樣的場合都能看見獨一無二的台式幽默。
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貼文一出，許多網友使用各種幽默諧音梗回應「這些標語真的Taichung要了」（太重要了）、「一些諧音真的duck不必」（大可不必）、「也Tainan了」（太難了）、「我真是sogo了」（受夠了）、「要放棄這麼棒的文化，實在Tainan了，希望大家Chiayi點油好嗎」（太難了、加一點油），也有民眾笑稱，自己近期開車行經國道時，也看到這個標語，表示「台灣諧音梗無所不在」，更有網友幫高公局想好另一個諧音標語「高速公路上蠻多不錯的標語啊，就差沒有寫：你酒駕，她改嫁而已」，讓大家見識到台灣人「隨口一句都是諧音梗」的超能力。
高公局交通管理科長徐福聲表示「高公局這邊會去擬定一些主題，能夠比較有創意比較幽默的話，有一些諧音對於用路人來講，他可能印象更深刻更能達到宣導效果。」國道上也時常可見「你超速，爽國庫」、「喝的醉醉，撞的碎碎」、「疲勞又駕駛，醫院近咫尺」、「貨物不綁好，荷包不會飽」、「雨天開頭燈，點亮光明燈」等押韻句子，讓民眾記憶深刻。
近期爆紅的諧音梗話題還有捷運站名，像是「我的『新店』記著你，可惜你的『新莊』著另一個人」、「冬天好冷，不要游『永春』天再去」，以及「數到『三重』來一次」等各式爆笑諧音句子，幾乎每個站名，網友都能創造出超強諧音句，可說是另類台灣特色。
曾有網友整理出「為何台灣人這麼愛諧音梗」的三大原因，其一，華人文化裡，諧音常用在帶來好兆頭的吉祥話，例如「魚」與「餘」諧音的「年年有魚」等，諧音早已深植在文化中，許多商家喜愛用諧音創造店名，除了希望生意能夠興隆，也能吸引顧客。
此外，因台灣人天性有點害羞，但內心其實非常熱情又很有幽默感，於是便利用「諧音梗」此種帶點隱晦的幽默方式來表達；再者，現今各種市場都處於飽和狀態，店家必須靠取「有記憶性的店名」才可在眾多同行中脫穎而出，好記又好笑的諧音梗容易讓顧客會心一笑，留下印象，經社群媒體的傳播與推廣，更容易幫店家招攬到想嘗鮮體驗的顧客，而道路上的標示使用諧音梗，也能使駕駛在開車之餘，更容易記住這些警示標語。
網友表示「台灣人的笑點就諧音梗」、「好記就贏一半了」、「這種好記的名字直接打爆那些自以為文青的」。
許多民眾笑說諧音梗是屬於台灣人的「諧教」，認為諧音梗根本是刻在台灣人骨子裡的基因，不只店名，各式各樣的場合都能看見獨一無二的台式幽默。