超速警語見「失速裂車」！眾笑：要高公局放棄諧音梗「Taiwan了」

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▲高公局警告牌句中的「失速列車」其實是韓國電影《屍速列車》的諧音。（圖／翻攝自路上觀察學院粉專、維基百科）

▲近期爆紅的諧音梗話題還有捷運站名，幾乎每個站名，網友都能創造出超強諧音句，可說是另類台灣特色。（圖／台北捷運提供）

▲店家必須靠取「有記憶性的店名」才可在眾多同行中脫穎而出，好記又好笑的諧音梗容易讓顧客會心一笑，留下印象。（圖／Google評價）

台灣人要放棄諧音梗已經「Taiwan了」！台灣民眾熱愛諧音梗的程度人盡皆知，不少店名招牌、建案名稱、廣告標語，甚至平時聊天用語，都可看見聽見這些「台式幽默」，有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文， po出一張高公局警告牌的照片，寫著，提醒民眾不要超速，句中的，讓原PO邊開車邊笑出聲，貼文一出，許多網友使用各種幽默諧音梗回應「這些標語真的Taichung要了」（太重要了）、「一些諧音真的duck不必」（大可不必）、「也Tainan了」（太難了）、「我真是sogo了」（受夠了）、「要放棄這麼棒的文化，實在Tainan了，希望大家Chiayi點油好嗎」（太難了、加一點油），也有民眾笑稱，自己近期開車行經國道時，也看到這個標語，表示高公局交通管理科長徐福聲表示「高公局這邊會去擬定一些主題，能夠比較有創意比較幽默的話，國道上也時常可見「你超速，爽國庫」、「喝的醉醉，撞的碎碎」、「疲勞又駕駛，醫院近咫尺」、「貨物不綁好，荷包不會飽」、「雨天開頭燈，點亮光明燈」等押韻句子，讓民眾記憶深刻。，像是「我的『新店』記著你，可惜你的『新莊』著另一個人」、「冬天好冷，不要游『永春』天再去」，以及「數到『三重』來一次」等各式爆笑諧音句子，曾有網友整理出「為何台灣人這麼愛諧音梗」的三大原因，其一，華人文化裡，諧音常用在帶來好兆頭的吉祥話，例如「魚」與「餘」諧音的「年年有魚」等，此外，；再者，現今各種市場都處於飽和狀態，店家必須靠取，經社群媒體的傳播與推廣，更容易幫店家招攬到想嘗鮮體驗的顧客，而網友表示「台灣人的笑點就諧音梗」、、「這種好記的名字直接打爆那些自以為文青的」。許多民眾笑說諧音梗是屬於，認為諧音梗根本是刻在台灣人骨子裡的基因，不只店名，各式各樣的場合都能看見獨一無二的台式幽默。