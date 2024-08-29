巴黎帕運開幕式全紀錄！中華隊微笑進場　劉雅婷，陳柏諺任掌旗官

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▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供）

▲巴黎帕運在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，也是首度在戶外舉辦的帕運會。（圖／美聯社／達志影像）

▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供）

▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供） ▲中華隊在巴黎帕運開幕式進場。（圖／體育署提供） ▲巴黎帕運在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，也是首度在戶外舉辦的帕運會。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運在香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮，也是首度在戶外舉辦的帕運會。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

▲巴黎帕運開幕典禮熱鬧舉行。（圖／美聯社／達志影像）

2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)在今(29)日於法國香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮。巴黎帕運會為期12天，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。本次帕運會是史上首次將開幕式安排在場館外，延續巴黎奧運在塞納河上舉行的創舉。約4,400名運動員沿著香榭麗舍大道前往協和廣場。據主辦方估計，這是法國首次舉辦夏季帕運會，主辦國開幕式掌旗官由短跑選手Nantenin Keita和鐵人三項運動員Alexis Hanquinquant共同擔崗。國際帕運委員會主席Andrew Parsons在開幕典禮前表示，巴黎會帶來「有史以來最壯觀的帕運會」。