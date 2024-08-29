巴黎帕運開幕式全紀錄！中華隊微笑進場　劉雅婷，陳柏諺任掌旗官

2024年第17屆巴黎帕拉林匹克運動會(簡稱帕運)在今(29)日於法國香榭大道、協和廣場舉行開幕典禮。中華代表隊由4度叩關帕運殿堂的女子田徑標槍好手劉雅婷，及首度參賽且獲得杭州亞帕運TT11級桌球男單金牌的陳柏諺共同擔任掌旗官，兩人也面帶笑容，引領中華代表隊進場。
巴黎帕運會為期12天，涵蓋22個運動項目、549面獎牌，預計將有來自世界各地約4400名運動員參賽。中華隊這次有13名選手在7項運動種類取得參賽資格，包含桌球4席、羽球4席、射箭1席、跆拳道1席、田徑1席、健力1席及柔道1席。
史上首次在場館外舉辦的奧運會
本次帕運會是史上首次將開幕式安排在場館外，延續巴黎奧運在塞納河上舉行的創舉。約4,400名運動員沿著香榭麗舍大道前往協和廣場。
據主辦方估計，現場將有約65,000人參與，觀眾可免費觀看遊行，隨後在協和廣場參加售票的露天活動。在運動員進場前，法國空軍表演隊在晴朗的天空中釋放了藍、白、紅三色的煙霧，象徵著法國國旗的顏色。
這是法國首次舉辦夏季帕運會，主辦國開幕式掌旗官由短跑選手Nantenin Keita和鐵人三項運動員Alexis Hanquinquant共同擔崗。國際帕運委員會主席Andrew Parsons在開幕典禮前表示，巴黎會帶來「有史以來最壯觀的帕運會」。
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史上首次在場館外舉辦的奧運會
本次帕運會是史上首次將開幕式安排在場館外，延續巴黎奧運在塞納河上舉行的創舉。約4,400名運動員沿著香榭麗舍大道前往協和廣場。
據主辦方估計，現場將有約65,000人參與，觀眾可免費觀看遊行，隨後在協和廣場參加售票的露天活動。在運動員進場前，法國空軍表演隊在晴朗的天空中釋放了藍、白、紅三色的煙霧，象徵著法國國旗的顏色。
這是法國首次舉辦夏季帕運會，主辦國開幕式掌旗官由短跑選手Nantenin Keita和鐵人三項運動員Alexis Hanquinquant共同擔崗。國際帕運委員會主席Andrew Parsons在開幕典禮前表示，巴黎會帶來「有史以來最壯觀的帕運會」。
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