美股收盤靜待輝達財報！道指跌159點　美超微重挫19%

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▲隨著AI浪潮來襲，輝達的重要性越發被凸顯，甚至被認為是影響美股舉足輕重的角色。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

AI晶片大廠輝達（NVIDIA）於台灣時間29日凌晨、美股盤後公布財報，在那之前，市場態度相對保守，審慎看待AI發展及漲勢，並影響美股主要指數皆收黑。綜合外媒報導，本週投資者關注的焦點，包括輝達Blackwell晶片的交付時間、人工智慧需求的最新情況，華爾街正密切關注輝達，以衡量更廣泛的科技和AI產業的可持續性。雖然輝達的股價在2024年飆升了150%以上，卻也引發了人們對其還有多少上漲空間的疑問。28日收盤，道瓊工業指數挫159.08點，或0.39%，收在41091.42點；標普500指數挫跌33.62點，或0.6%，收在5592.18點；科技股為主的那斯達克指數下跌198.79點，或1.12%，收在17556.03點；費城半導體指數下滑94.07點，或1.83%，收在5059.56點。其他科技股，包括「七大巨頭」在內，週三股價也普遍走低，亞馬遜和Alphabet股價均下跌逾1%，微軟下跌約0.8%，美超微 （Super Micro Computer）則是聲稱需要更多時間做內部控制設計、營運成效的評估，在宣布不會按時提交本財年年度報告後，股價下跌約19%。Gabelli Funds投資組合基金經理貝爾頓（John Belton）指出，輝達業績受到關注，主要是因為它有助於投資者評估AI基建市場，直面許多AI價值鏈上的企業狀況。St. James Place投資總監昂克威西（Justin Onuekwusi）也表示，輝達業績對市場的影響力，可與美國公布就業和通膨數據相提並論，不過由於涉及金額、面向龐大，表現若稍令人失望，也可能造成市場巨大震盪。