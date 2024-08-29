輝達財報優於預期！回購500億美元股票　晶片需求增、營收漲122%

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美國AI晶片大廠輝達（Nvidia），在當地時間28日、美股收盤後公布第2季業績，表現優於華爾街預期，第2季純利達166億美元，較前一年同期的61.8億美元翻倍，營收也按年升122%。綜合《CNBC》等外媒報導，輝達第2財季營收300億美元，按年上升122%，比首季多15%，亦高於分析師預期的287億美元。其中，第2財季資料數據中心營收爲263億美元，高於分析師預期的252.4億美元。輝達並估計第3財季營收預測為325億美元，上下浮動2%，分析師則預期317億美元。報導提到，輝達是當前人工智慧熱潮的主要受益者，其股價在2023年飆升近240%後，今年又上漲了150%以上。包括AI處理器在內的資料中心，業務營收年增154%，達到263億美元，佔總銷售額的88%。儘管輝達預估的第3季營收未能打動投資人，盤後股價下跌約2.1%，但輝達執行長黃仁勳表示，Hopper需求依然強勁，Blackwell的未來亦好到難以置信，Hopper的供應正在擴大，而Blackwell的供應則仍然短缺。黃仁勳指出，全球的數據中心都在全力增加運算能力，也刺激輝達收入破紀錄。Blackwell的樣品已發出並進行改良、以提高製造效率，將按計劃於第4季度開始批量生產，預計第4季度將交付總值數十億美元計的Blackwell，直言生成式AI將徹底改變各個產業。輝達股價經第2財季調整後，每股盈利0.68美元，超乎預期的0.64美元。此外，輝達董事會還批准了額外500億美元的股票回購計劃。