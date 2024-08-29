輝達財報超預期、未留深刻印象！聯準會9月決定是下個市場催化劑

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美國AI晶片大廠輝達（Nvidia）當地時間28日公布第2季財報，雖然優於華爾街預期，營收達300億美元，按年上升122%，第2季純利也有166億美元，但輝達股價並未因此強勢反彈。有專家認為，這是因為財報未能給投資人留下深刻印象。綜合外媒報導，儘管輝達財報亮眼，但部分分析師、投資人都擔心，輝達在AI熱潮推動下的超常增長，是否將慢慢回歸現實。英國金融服務公司「Hargreaves Lansdown」的高級股票分析師布里茲曼（Matt Britzman）表示，不僅僅是有無超出預期的問題，而是市場對於超出預期的規模有更高期待，即最樂觀預期，但目前看來，結果似乎令人「有點失望」。交易員也關注輝達有關下一季營收約325億美元的預測，雖然這個數字也已經高於預期，但有分析家坦言，「3位數成長」的時日結束，這讓他們感到失落。輝達財報作為今年股票金融市場的重頭戲，揭曉過後，下一個市場關注的焦點，將是美國聯準會（Fed）9月是否降息的政策決定。