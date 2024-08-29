還有變數？小羅勃甘迺迪退選　2關鍵搖擺州拒絕剔除其名

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國本屆大選的獨立參選人小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），上週末宣布暫停競選並改而支持川普，將尋求把他的名字從10個可能影響結果的搖擺州刪除。然而，有美媒報導稱，密西根州和威斯康辛州這2個關鍵戰場州皆拒絕這項要求。根據《國會山報》報導，密西根州務卿班森（Jocelyn Benson）的高級新聞秘書哈德蒙 （Cheri Hardmon）透過聲明表示，小羅勃甘迺迪的名字將保留在11月的選票上；威斯康辛州也做出同樣決定，威州選舉委員會以5比1的投票結果，決定將小羅勃甘迺迪的名字保留。威州官員並引述州法律規定，除非候選人死亡，否則他們在申請競選公職後必須留在選票上。報導提到，雖然小羅勃甘迺迪退出競選一事，整體而言，並沒有明顯對美國大選造成改變，但由於在某些關鍵州，共和黨、民主黨候選人的差距非常小，確實仍可能產生影響，特別小羅勃甘迺迪還表態支持川普。報導並引述民調數據，聲稱在「三腳督」的情況下，賀錦麗在密西根州的支持率為45.5%，領先川普的42.5%，小羅勃甘迺迪雖僅有約5%的支持率，但若沒有他，賀錦麗在密西根州的領先優勢將縮小至2.3%，變為48.4%，而川普則會升至46.1%。威斯康辛州也相去不遠，民調顯示賀錦麗以47.2%領先川普的42.9%，小羅勃甘迺迪則獲得4.3%支持率。但若沒有小羅勃甘迺迪，在威斯康辛州的正面交鋒中，賀錦麗對川普的領先優勢將縮小3個百分點，以49.3%領先川普的46.3%。