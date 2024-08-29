珊珊颱風登陸日本鹿兒島！鄭明典曝「最大隱憂」：風雨又強又久

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▲氣象署預估，珊珊颱風路徑將會穿過日本多數地區，風雨一路轟到下週一。（圖／中央氣象署）

今年第10號颱風「珊珊」（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）以「中颱上限」之姿，夾帶劇烈風雨，在，前中央氣象局局長鄭明典指出，珊珊颱風「走的太慢」，將成為日本天氣最大威脅，在防災上需要以最高等級看待，旅日或在日本的民眾務必特別小心。鄭明典今天早上在臉書表示，，從防災觀點，颱風走得慢，下大雨的地方會持續下很久，再加上珊珊颱風東側有明顯「西南季風」，地形雨範圍很廣，的確需要最高等級的防災預警，鄭明典直言，「珊珊颱風，很值得觀察學習的個案。」鄭明典也表示，珊珊颱風走得慢，主要原因是珊珊颱風「偏離北上氣流位置」、靠近季風環流圈的中心區域，因此導引氣流很弱、移動就會很緩慢，且氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也強調，今天起一路至9月2日，珊珊颱風都會影響日本天氣，風雨最劇烈的地區包括九州、四國、神戶、京都及大阪一帶，民眾要務必注意相關航班資訊更動。