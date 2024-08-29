柯文哲商辦轉信託？張啓楷證實下午記者會將說明如何黨務使用

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午3時將召開政治獻金帳務說明記者會「最終場」，各界質疑他以選舉補助款購置私人商辦的部分，民眾黨立委張啓楷也證實，柯文哲將會在下午記者會說明，如何轉為提供小草跟黨務使用，相信可一定程度止血。至於是否請假黨主席職務，張啓楷則坦承黨內的確有相關建議，但支持柯文哲留任善後、改革的也不少。柯文哲繼亂帳案之後，接連爆出陳佩琪賞豪宅、他用補助款自購商辦等醜聞，北市長任內涉及的京華城容積率案，檢調更大規模搜索約談。民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨表示，今天下午的最終場帳務記者會，會聚焦政治獻金部分，柯文哲也說，記者會不會談到京華城。不過，昨晚各界都紛紛質疑，目前重創民眾黨、柯文哲形象跟人設的，就是商辦案；最可能引爆司法嚴重風暴的就是京華城案，如果兩者皆不談，如何能夠說服支持者？而週刊也揭露，柯文哲已定調，會把商辦送交信託。對此，民眾黨立委張啓楷今早在黃暐瀚《POP撞新聞》廣播節目強調，商辦經會議討論後，柯文哲也會在今天下午的記者會說明，一定轉為黨務使用，相信有助於重新拾回支持者信心。