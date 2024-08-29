台美藝文人才齊聚　見證文化部與傅爾布萊特聯名獎助計畫進新篇章

文化部攜手美國在台協會（AIT）、學術交流基金會，日前舉辦「台美藝文交流人才回娘家：傅爾布萊特x文化部獎助計畫說明分享會」，邀請曾經參與台美交流相關計畫的藝文專業人士出席團聚，同時雙方簽署《傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫》合作備忘錄，正式宣布續約直至2027年，並且即刻啟動2025年徵件計畫，受理日期今年10月31日為止。
文化部長李遠致詞特別提到，他們這代的人深受美國文化影響，直到現在心目中印象最深刻的歌就是〈Five Hundred Miles（離家五百哩）〉，而從高中到大學的階段，更在美國新聞處看雜誌、學英文與美國的文化。
李遠指出，台灣與美國是非常重要的盟友，除了政治、經濟等面向，文化與學術的深度交流，更是促成雙方友誼、研究創新、追求卓越的重要介面，期待與傅爾布萊特計畫續約合作，持續作為激發台美雙方藝文交流與持續探索、精進藝文專業知能的動力。
AIT處長暨學術交流基金會榮譽主席谷立言表示，傅爾布萊特計畫是國務院的旗艦教育與文化交流計畫，而從3年前國務院通過這項計畫直到如今續約，這個堅實的夥伴關係，體現美台之間緊密而且充滿活力的民間情誼。
谷立言指出，藝文教育人才的交流與合作，長久以來是美台深厚關係的基石，共享的普世價值也讓美台成為捍衛民主自由與人權的重要夥伴，期待藉由美國與台灣的教育與文化交流，持續拓展美台的人民關係，而且美國對於台灣的支持堅定、跨黨派、謹守原則，期許雙方關係更加深化。
另一方面，合作備忘錄續約儀式則由文化部文化交流司長紀東陽、學術交流基金會執行長那原道代表雙方機關簽署。那原道指出，如果少了專業藝術工作者與藝術管理者，藝術家將難以實現創作、表演、展覽等，這些從旁協助法規、籌劃、募款行銷、銷售等的工作者是「台灣藝術界的基石」，特別感謝台灣文化部、美國國務院教育和文化事務局批准與認可傅爾布萊特獎助計畫，期待透過獎助計畫持續支持專業人士，共創台灣藝術界光明的未來。
曾獲美國國務院國際領袖人才訪問計畫的國立故宮博物院長蕭宗煌代表分享，2003年有機會獲得傅爾布萊特獎助計畫，不過台灣正值SARS爆發，為了抗疫選擇放棄獎助計畫，幸運的是在2006年得到國務院支持的國際領袖人才訪問計畫。
蕭宗煌表示，當時提出的其中一個參訪計畫是博物館的無障礙設施規劃，從受安排參訪明尼蘇達兒童博物館期間，看到一名坐著電動輪椅的年輕人，一路開朗、自信的介紹各個展廳，卻都沒有特別介紹博物館無障礙設施，也讓蕭宗煌心裡明白，「這就是美國，不用特別告訴我如何規劃無障礙設施，因為對他們來說這就是日常。」
蕭宗煌鼓勵所有有意參與交流計畫的藝術工作者「美國是世界自由民主國家的典範」，文化藝術活動蓬勃多元，充滿創意思潮，建議申請者要以開放的心胸，暫先擱置既有的概念或想法，而不急著得到答案或印證，當下務必用心觀察與體會，未來的旅程自然而然就會內化成為個人成長的重要資產。
此外，雲門舞集創辦人林懷民、國立台灣美術館館長陳貺怡、國際XR金獎導演黃心健透過影片，鼓勵年輕一代藝文工作者透過國際交流開拓視野。林懷民提到，「傅爾布萊特獎助金給我的是打開一個門，那個門後還有其他的門，你就忙著去打開這些門，但最重要的是傅爾布萊特獎助金給我一把很漂亮、很好用的鑰匙。」
文化部表示，2018年起與學術交流基金會合作《傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫》，至今已有16名學人獲獎助赴美研習交流，涵蓋劇場、展覽、表演、攝影等多個領域，研究題材則從場館營運、節目策略再到開放文化、聲音藝術、藏品修護、劇場幕後工作者等。
文化部表示，2025年獎助計畫目前開放徵件當中，甄選對象包含藝文行政、管理、技術、策展、評論人員，預計選送3人赴美完成3個月的研習，線上受理直至今年10月31日為止，歡迎有志前往美國機構交流的藝文工作者把握機會申請。今年9月5日、9月26日將分別在台南市美術館、學術交流基金會場地舉行徵件說明會，詳情請至學術交流基金會官網查詢。
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李遠指出，台灣與美國是非常重要的盟友，除了政治、經濟等面向，文化與學術的深度交流，更是促成雙方友誼、研究創新、追求卓越的重要介面，期待與傅爾布萊特計畫續約合作，持續作為激發台美雙方藝文交流與持續探索、精進藝文專業知能的動力。
AIT處長暨學術交流基金會榮譽主席谷立言表示，傅爾布萊特計畫是國務院的旗艦教育與文化交流計畫，而從3年前國務院通過這項計畫直到如今續約，這個堅實的夥伴關係，體現美台之間緊密而且充滿活力的民間情誼。
谷立言指出，藝文教育人才的交流與合作，長久以來是美台深厚關係的基石，共享的普世價值也讓美台成為捍衛民主自由與人權的重要夥伴，期待藉由美國與台灣的教育與文化交流，持續拓展美台的人民關係，而且美國對於台灣的支持堅定、跨黨派、謹守原則，期許雙方關係更加深化。
另一方面，合作備忘錄續約儀式則由文化部文化交流司長紀東陽、學術交流基金會執行長那原道代表雙方機關簽署。那原道指出，如果少了專業藝術工作者與藝術管理者，藝術家將難以實現創作、表演、展覽等，這些從旁協助法規、籌劃、募款行銷、銷售等的工作者是「台灣藝術界的基石」，特別感謝台灣文化部、美國國務院教育和文化事務局批准與認可傅爾布萊特獎助計畫，期待透過獎助計畫持續支持專業人士，共創台灣藝術界光明的未來。
曾獲美國國務院國際領袖人才訪問計畫的國立故宮博物院長蕭宗煌代表分享，2003年有機會獲得傅爾布萊特獎助計畫，不過台灣正值SARS爆發，為了抗疫選擇放棄獎助計畫，幸運的是在2006年得到國務院支持的國際領袖人才訪問計畫。
蕭宗煌表示，當時提出的其中一個參訪計畫是博物館的無障礙設施規劃，從受安排參訪明尼蘇達兒童博物館期間，看到一名坐著電動輪椅的年輕人，一路開朗、自信的介紹各個展廳，卻都沒有特別介紹博物館無障礙設施，也讓蕭宗煌心裡明白，「這就是美國，不用特別告訴我如何規劃無障礙設施，因為對他們來說這就是日常。」
蕭宗煌鼓勵所有有意參與交流計畫的藝術工作者「美國是世界自由民主國家的典範」，文化藝術活動蓬勃多元，充滿創意思潮，建議申請者要以開放的心胸，暫先擱置既有的概念或想法，而不急著得到答案或印證，當下務必用心觀察與體會，未來的旅程自然而然就會內化成為個人成長的重要資產。
此外，雲門舞集創辦人林懷民、國立台灣美術館館長陳貺怡、國際XR金獎導演黃心健透過影片，鼓勵年輕一代藝文工作者透過國際交流開拓視野。林懷民提到，「傅爾布萊特獎助金給我的是打開一個門，那個門後還有其他的門，你就忙著去打開這些門，但最重要的是傅爾布萊特獎助金給我一把很漂亮、很好用的鑰匙。」
文化部表示，2018年起與學術交流基金會合作《傅爾布萊特－台灣文化部藝文專業人才獎助計畫》，至今已有16名學人獲獎助赴美研習交流，涵蓋劇場、展覽、表演、攝影等多個領域，研究題材則從場館營運、節目策略再到開放文化、聲音藝術、藏品修護、劇場幕後工作者等。
文化部表示，2025年獎助計畫目前開放徵件當中，甄選對象包含藝文行政、管理、技術、策展、評論人員，預計選送3人赴美完成3個月的研習，線上受理直至今年10月31日為止，歡迎有志前往美國機構交流的藝文工作者把握機會申請。今年9月5日、9月26日將分別在台南市美術館、學術交流基金會場地舉行徵件說明會，詳情請至學術交流基金會官網查詢。