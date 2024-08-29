捲波特王第2波名單！阿翰蒙古片被點名飆髒話「X！我中國黑名單」

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▲阿翰被挖曾飛蒙古拍片，他在臉書分享心得。（圖／阿翰臉書）

▲被網友說是大外宣網紅名單，阿翰直率飆髒話全說了。（圖／阿翰臉書）

▲「欸你這週要幹嘛」被懷疑也是遭中國收買拍片的網紅。（圖／欸你這週要幹嘛IG）

百萬YouTuber「波特王」過去曾爆料，中國政府為進行文化統戰，砸錢找大批網紅拍旅行影片，近期網友覺得有「第2波名單」，有些網紅被點名，甚至連扮演「九天玄女」爆紅的阿翰也捲入其中，釣出阿翰在Threads（脆）飆髒話回應，「X！我中國黑名單，笑死我，我只敢去外蒙古。」網友發現近期有第2波到中國拍片的網紅，被質疑大外宣，波特王則現身留言區表示，他確實有看到網紅吹捧新疆的影片出現，此言一出，讓最近剛好在新疆旅遊的YouTuber團體「欸你這週要幹嘛」被懷疑，成員Ariel也直接現身Threads回應，「這次單純和好朋友們來旅遊，沒有收取任何費用。」而知名YTR、頻道擁有92.2萬人訂閱阿翰無端被捲入，他今年6月到蒙古旅行影片被挖出，當時他發文寫下：「這次蒙古行的小片段跟大家分享，（很隨性）沒想過會踏上這個國家蒙古國。吃到很多好吃的，也遇到很多可愛的人，景色、跟人文實在意猶未盡」。他對於蒙古印象極好，推薦大家一起來玩。阿翰突然被網友點名，他直率地留言飆髒話，「X！我中國黑名單，笑死我，我只敢去外蒙古」。不少人喊話支持「阿翰您是全村的希望，千萬別跪」、「誤會你了！真的抱歉」，還有人跳出來當老師，認為網友似乎分不清中國內蒙古自治區和蒙古國的區別。