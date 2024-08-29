珊珊颱風走「迷蹤步」路徑！美國模式：恐登陸台灣　氣象署回應了

珊珊颱風（Shanshan，香港命名，原意為女孩名）今（29）日早上已登陸日本，過去幾天由於缺乏導引氣流，路徑相當飄移、速度緩慢，氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮形容珊珊颱風像走「迷蹤步」，值得專注的是，目前美國模式預測珊珊颱風會「回馬槍襲擊台灣」，中央氣象署強調，「3、4天後路徑難確定，需要繼續觀察。」
珊珊颱風走迷蹤步 今起3天對日本威脅最大
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，珊珊颱風登陸前稍減弱，登陸後預計受地形破壞、強度持續減弱，珊珊颱風因爲導引氣流弱、且多變，移速不快、路徑的「不確定性」加大，對日本構成嚴重威脅，今起三天若有日本九州、四國及本州等地的行程，應密切注意其動態。
美國模式估「回馬槍」路徑 珊珊颱風會恐登陸北台灣
根據美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS），從週二（8/27）開始就維持珊珊颱風會有「回馬槍」路徑，在侵襲日本後不會一路往東北，反而是逆時針轉一圈，再筆直朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市、通過台灣海峽，再一路往中國消散。
氣象署預報員劉沛騰強調，目前全球僅有美國做出這樣的路徑預測，主要原因是，珊珊颱風在九州、四國附近時，北方的低壓系統力道不夠，比較難將珊珊颱風往北拉動，反而是轉向往南走；由於高緯度環境較複雜，影響颱風路徑元素眾多，珊珊颱風3、4天後的路徑很不穩定，本週可先關注九州、四國、關西等地區風雨，下週再看看是否對台灣造成影響。
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吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，珊珊颱風登陸前稍減弱，登陸後預計受地形破壞、強度持續減弱，珊珊颱風因爲導引氣流弱、且多變，移速不快、路徑的「不確定性」加大，對日本構成嚴重威脅，今起三天若有日本九州、四國及本州等地的行程，應密切注意其動態。
美國模式估「回馬槍」路徑 珊珊颱風會恐登陸北台灣
根據美國國家海洋和大氣管理局全球預報系統（GFS），從週二（8/27）開始就維持珊珊颱風會有「回馬槍」路徑，在侵襲日本後不會一路往東北，反而是逆時針轉一圈，再筆直朝西南方的台灣移動，颱風中心甚至可能掃過北台灣縣市、通過台灣海峽，再一路往中國消散。
氣象署預報員劉沛騰強調，目前全球僅有美國做出這樣的路徑預測，主要原因是，珊珊颱風在九州、四國附近時，北方的低壓系統力道不夠，比較難將珊珊颱風往北拉動，反而是轉向往南走；由於高緯度環境較複雜，影響颱風路徑元素眾多，珊珊颱風3、4天後的路徑很不穩定，本週可先關注九州、四國、關西等地區風雨，下週再看看是否對台灣造成影響。