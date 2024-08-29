京華城案受矚目！威京沈慶京遭聲押　中石化、中工股價弱勢跌逾3%

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檢廉偵辦民眾黨主席柯文哲於台北市長任內之京華城案，28日兵分48路發動大搜索，檢察官複訊後，今（29）日凌晨將威京集團主席沈慶京聲押禁見。而威京集團旗下中華工程與中石化今日開盤後雙雙跳水跌逾3%到4%。台北市京華城的容積率於柯文哲市府任內暴增到840%，遭外界質疑護航業者。北檢今年5月間分他字案偵辦，將柯文哲等人列為貪污被告。28日兵分48路發動大搜索，並傳喚6名被告、13名證人到案。而沈慶京、北市議員應曉薇、京華城董座陳玉坤、應曉薇辦公室張行長王尊侃、應曉薇辦公室助理吳順民、陳佳敏，經漏夜複訊後，3人聲押禁見、3人交保，聲押禁見者包括沈慶京。昨日中工與中石化同樣遭到搜索，隨後皆重訊指出，公司將全力配合檢調單位，強調對財務業務無影響，公司營運及財務一切正常，但隨著沈慶京遭聲押，中工與中石化今日股價也雙雙跳水。威京集團旗下中工今日早盤跌0.55元，來到13.2元附近，跌幅4%。中石化也弱勢跌0.31元，10元失守，來到9.75元，跌幅3%以上。