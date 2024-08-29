金州勇士沒K湯無妨？看好Podziemski頂上　隊記：他將投更多三分

NBA美國職籃金州勇士休賽季沒能成功留下前明星射手「K湯」Klay Thompson，他最終以一份3年5000萬美元（約新台幣16.2億元）合約轉戰獨行俠，在Thompson離開灣區之後，他的位置也確定將由年僅21歲的小將Brandin Podziemski補上。而根據美媒透露，勇士教練團不但相當看好Podziemski的潛力，也將在新賽季讓他擁有更多出手三分球的機會。
Podziemski潛力備受期待 勇士教練團希望他投更多三分
根據美媒《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士教練團與高層如今希望球隊新星Brandin Podziemski，新賽季場均至少出手8-10次三分球，Podziemski則認為自己在場上將會減少拋投出手的比例，更多的是採用中距離投籃的方式。
一度傳出成交易案包裹 但Podziemski已被視為非賣品
而Brandin Podziemski過去曾一度傳出，成為爵士明星前鋒Lauri Markkanen交易案的包裹，但勇士老闆Joe Lacob則是並沒有要交易Podziemski的打算，「他（Joe Lacob）告訴我，你沒什麼好擔心的，你在這裡是被優先關注的，我對此真的相當感激。作為一名新秀，正要步入職業生涯的第2年，聽到一個優秀的團隊對自己的肯定，這感覺很好，我感覺到自己被他們需要，所以我很感激他們。」Podziemski如此說到。
上個賽季Brandin Podziemski代表勇士出戰74場比賽，場均上場26.6分鐘，能夠貢獻9.2分、5.8籃板、3.7助攻，投籃命中率為45.4%，三分球場均則出手3.2次，命中率為38.5%，他並入選2023-24賽季年度最佳新秀陣容第一隊，未來性令人期待。
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根據美媒《The Athletic》勇士隨隊記者Anthony Slater報導，勇士教練團與高層如今希望球隊新星Brandin Podziemski，新賽季場均至少出手8-10次三分球，Podziemski則認為自己在場上將會減少拋投出手的比例，更多的是採用中距離投籃的方式。
一度傳出成交易案包裹 但Podziemski已被視為非賣品
而Brandin Podziemski過去曾一度傳出，成為爵士明星前鋒Lauri Markkanen交易案的包裹，但勇士老闆Joe Lacob則是並沒有要交易Podziemski的打算，「他（Joe Lacob）告訴我，你沒什麼好擔心的，你在這裡是被優先關注的，我對此真的相當感激。作為一名新秀，正要步入職業生涯的第2年，聽到一個優秀的團隊對自己的肯定，這感覺很好，我感覺到自己被他們需要，所以我很感激他們。」Podziemski如此說到。
上個賽季Brandin Podziemski代表勇士出戰74場比賽，場均上場26.6分鐘，能夠貢獻9.2分、5.8籃板、3.7助攻，投籃命中率為45.4%，三分球場均則出手3.2次，命中率為38.5%，他並入選2023-24賽季年度最佳新秀陣容第一隊，未來性令人期待。