影／Alvarez上演單場三響砲！太空人10:0擊垮費城人避免被橫掃

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美國職棒大聯盟休士頓太空人客場對上費城人，太空人Yordan Alvarez此役大爆發上演單場三響砲，個人灌進4分打點，太空人1局上Jose Altuve掌握住Bryce Harper恍神，趁機盜回本壘，太空人先馳得點，4局上開啟攻勢，先是靠著安打串連攻下4分，隨後Alvarez掃出兩分砲，前五局打完太空人6:0領先費城人，7局上Alvarez再敲一發陽春砲，8局上替補上場的Chas McCormick和Alvarez上演「背靠背開轟」費城人後續反攻無力，終場0:10不敵太空人。Alvarez此役上演單場三響砲，是繼2022年9月17日對上奧克蘭運動家後，再度上演單場三響砲，Alvarez也成為大聯盟歷史上生涯前600場單場三響砲次數第二多的選手（3次），第一為Mookie Betts的4次。此外Alvarez生涯前610場已繳出20次單場雙響或以上表現，在大聯盟歷史上排名第二，超越名人堂球星Willie Mays和Todd Helton的19次，此紀錄排名第一的是Ralph Kiner的24次。