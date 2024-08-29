高雄命案！49歲女陳屍旅館浴缸　男友曾「2次家暴」落網畫面曝

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▲顏男有2次家暴前科，懷疑他涉有重嫌，並於今天凌晨在在新竹某間旅館內將顏男拘提到案。（圖／翻攝畫面）

高雄市三民區某知名商旅昨（28）日中午傳出一名49歲女子陳屍浴缸，經警方調閱監視器後發現，死者顏姓男友（46歲）在命案曝光匆匆離開房間，進一步調查後發現，顏男有2次家暴前科，警方認定他涉有重嫌，循線追查於新竹一家旅館內將人拘提到案，全案目前正積極調查中。據了解，昨天中午商旅發現女子在浴缸內沒有呼吸心跳，連忙報警，救護人員到場確認女子已明顯死亡，警方勘驗現場並無發現打鬥痕跡，且女子身上也無外傷，不過經由調閱監視器後發現，女子的顏姓男友在案件曝光前離開房間。警方立即成立專案小組追查，發現顏男有2次家暴前科，懷疑他涉有重嫌，並於今天凌晨在在新竹某間旅館內將顏男拘提到案，不過顏男說詞不清，目前全案仍待近一步調查釐清。