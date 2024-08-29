柯文哲下午記者會有大場面？他曝千人小草群組動員護阿北

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民眾黨主席柯文哲今（29）日下午將舉行政治獻金帳務說明記者會「最終場」，預料除了帳務問題之外，還會就購置私人商辦、是否請假黨主席等問題進行說明。政治評論員周軒則曝光千人「小草群組」對話，有柯粉發起動員，將到記者會現場向阿北表達支持。政治評論員周軒今早曝光有1700多人的小草群組LINE對話截圖，有柯粉貼出柯文哲帳務記者會採通內容，喊話要大家「到場支持-柯文哲記者會」，另名小草也回應，「到場的要小心安全，我覺得會有人去鬧」，似乎也擔心到時候會出現大場面。而民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡今早受訪時則強調，近期風波相關人士會負起政治責任，至於怎麼負責，仍須留待記者會說明。事實上，支持者為保護柯文哲，妨礙記者提問已非首次。總統大選競選期間，柯文哲在造勢舞台上接受聯訪時，記者提問就多次被現場支持者報以噓聲；日前尼奧跟時樂公司的916萬元虛帳事件爆發時，柯文哲到新竹出席活動，記者提問也被現場志工吹哨子的聲音掩蓋。